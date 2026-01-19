Pollution : ‘प्रदूषणामुळे दर वर्षी दहा लाख मृत्यू’; जागतिक बँकेच्या अहवालावरून जयराम रमेश यांची केंद्रावर टीका

नवी दिल्ली - ‘देशात प्रदूषणामुळे दरवर्षी दहा लाख लोकांचा मृत्यू होत असून, याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवरही होत आहे. जागतिक बॅंकेच्या अहवालातून याची पुष्टी होत असताना सरकार किती काळ या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करणार आहे,’ असा सवाल काँग्रेसने केला आहे, तसेच प्रदूषणावर कठोर उपाययोजनांची गरजही अधोरेखित केली आहे..काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी जागतिक बॅंकेच्या अहवालाचा दाखला देत ‘एक्स’वरील पोस्टद्वारे प्रदूषणाच्या समस्येवरून सरकारला सवाल केले. रमेश यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, गंगेच्या मैदानी प्रदेशात तसेच हिमालयाच्या पायथ्याशी असलेल्या भागातील वायू प्रदूषणावर जागतिक बँकेचा ताजा अहवाल ‘ए ब्रीथ ऑफ चेंज’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झाला आहे..हा अहवाल सर्वसमावेशक, पुराव्यांवर आधारित आहे. या अहवालानुसार देशात प्रदूषणामुळे दरवर्षी दहा लाख लोकांचा मृत्यू होत आहे. तसेच यामुळे देशाच्या ‘जीडीपी’ची सुमारे १० टक्के हानी होत आहे.‘या अहवालात कोळसा आधारित वीज प्रकल्पांच्या उत्सर्जन मानकांची अंमलबजावणी करणे आणि जुने प्रकल्प जलदगतीने बंद करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे शहरकेंद्रित योजनांऐवजी प्रदूषणाचा परिणाम होणार नाही अशा एअरशेड आधारित प्रणालीचा विचार करणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा विस्तार करणे, वाहनांच्या उत्सर्जन आणि इंधन मानकांमध्ये अधिक कठोरपणा आणणे याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे,’ असेही जयराम रमेश यांनी सांगितले..दिल्ली आणि देशाच्या अन्य भागातील हवाप्रदूषणाचा सूचक उल्लेख करताना जयराम रमेश म्हणाले की, अलीकडच्या काळात हवेच्या गुणवत्तेवरून ज्याप्रकारे संकट तीव्र होत आहे. ते पाहता १९८१ च्या हवाप्रदूषण नियंत्रण कायद्याचे तसेच हवेच्या गुणवत्तेच्या मानकांचे पुनरावलोकन केले जावे..अहवालातील ठळक मुद्देप्रदूषणाचा परिणाम फक्त मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित नसून लहान शहरे, ग्रामीण भाग आणि डोंगराळ प्रदेशांवरही प्रदूषणाचा परिणामघरगुती स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या घन इंधनानेही प्रदूषणात वाढ, तसेच त्याचे महिलांवर आणि लहान मुलांवर गंभीर परिणामउद्योग आणि ऊर्जा क्षेत्रात केवळ नियम कडक न करता पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देणे आवश्यक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.