One Nation, One Election: 'एक देश, एक निवडणूक' धोरणाच्या हालचालींना आता वेग आला आहे. कारण यासाठी नेमलेल्या समितीची पहिली बैठक निश्चित झाली असून याची तारीखही समोर आली आहे. त्यानुसार, याच महिन्यात ही बैठक पार पडणार आहे. (One Nation One Election committee first meeting will be held on 23 September 2023)

कोविंद यांची माहिती

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली 'एक देश, एक निवडणूक' या धोरणाच्या पडताळणीसाठी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीची पहिली बैठक २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी पार पडणार आहे, अशी माहिती स्वतः कोविंद यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. (Latest Marathi News)

समितीत कोण?

वन नेशन, वन इलेक्शन समितीची अधिसूचना केंद्र सरकारनं जाहीर केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे असतील. तसेच गृहमंत्री अमित शहा, लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आझाद, एन के सिंह, सुभाष सी कश्यप, हरीश साळवे, संजय कोठारी यांचाही या समितीत समावेश आहे. (Marathi Tajya Batmya)

समिती नेमकं काय करणार?

समिती 'वन नेशन, वन इलेक्शन' अर्थात देशभरातील सर्व निवडणुका जसं लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषदा, महापालिका, पंचायत समिती आदी निवडणुका एकाच वेळी घेता येणं शक्य आहे का? याचा अभ्यास आणि पडताळणी करणार आहे. यासाठी ही समिती देशातील सर्व राज्यांचा दौरा करुन याबाबत लोकजागृती तसेच लोकांचं म्हणणं ऐकून घेतील. तसेच विविध राजकीय पक्षांशी देखील ही समिती सल्लामसलत करणार आहे.