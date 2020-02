Balakot Airstrike : होय, आजच्या दिवशी पाकमध्ये घुसून मारलं!

नवी दिल्ली : केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या (सीआरपीएफ) ताफ्यावर मागील वर्षी 14 फेब्रुवारीला आत्मघाती हल्ला करण्यात आला होता. या हल्ल्याचा बदला घेण्यालाठी भारतीय हवाई दलाने 26 फेब्रुवारी 2019 ला जैश-ए-मोहम्मदच्या तळांवर हल्ला केला होता. यामध्ये दहशवाद्यांचे तळ उद्धवस्त झाले होते. या हल्ल्याचा व्हिडिओही हवाई दलाकडून जारी करण्यात आला होता.

भारतीयांच्या कायम स्मरणात राहण्यासारखा दिवस म्हणजे 26 फेब्रुवारी. भारतीय हवाई दलाने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये चकोटी, मुजफ्फराबाद, बालाकोटमधील अनेक परिसरात बॉम्ब हल्ले केले होते. या एअर स्ट्राइकमध्ये जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचे जवळपास 200 हून अधिक दहशतवादी ठार झाले होते. या कारवाईत 'मिराज 2000' या 12 लढाऊ विमानांनी दहशतवाद्यांच्या तळावर हल्ला करत त्यांचे सर्व तळ नेस्तनाबूत केले होते.

#WATCH Indian Air Force showcases the story of the Balakot aerial strikes in a promotional video at the annual Air Force Day press conference by Air Force Chief Air Chief Marshal Rakesh Kumar Singh Bhadauria. pic.twitter.com/GBRWwWe6sJ

— ANI (@ANI) October 4, 2019