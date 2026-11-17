Amalapuram: आंध्र प्रदेशातील डॉ. बी. आर. आंबेडकर कोनासीमा जिल्ह्यात ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशनच्या (ONGC) गॅस विहिरीतून मोठ्या प्रमाणात गळती झाल्याने परिसरात एकच घबराट पसरली. खबरदारीचा उपाय म्हणून जवळपास ८०० नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आले. .ममिदिकुदुरू मंडळातील गेड्डाडा गावाजवळ मंगळवारी (१७ नोव्हेंबर) पहाटे साडेचारच्या सुमारास ही घटना घडली. विहिरीतून मोठ्या आवाजासह गॅस बाहेर पडू लागल्याने प्रशासनाने तातडीने बचावकार्य सुरू केले..RAHUL GANDHI GIRLFRIEND: 'ती सध्या काय करते?' राहुल गांधींना गर्लफ्रेंडबद्दल प्रश्न विचारताच दिलं असं उत्तर! म्हणाले....महामार्गावरील वाहतूक बंदगळतीच्या ठिकाणापासून एक किलोमीटर परिसरातील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले. सुमारे ४०० ते ५०० घरांमधील नागरिकांना स्थलांतरित केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी महेश कुमार रविराला यांनी दिली. .नागरिकांना वीज उपकरणे, दिवे आणि गॅस शेगडी वापरू नका, अशा सूचना देण्यात आल्या. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २१६ वरील वाहतूकही खबरदारी म्हणून वळवण्यात आली. गॅसचा प्रसार रोखण्यासाठी विहिरीभोवती पाण्याचा पडदा तयार करण्यात आला..मुख्यमंत्र्यांचे निर्देशमुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले. ONGCच्या विशेष तांत्रिक पथकांना पाचारण करण्यात आले आहे. कंपनीनेही विहिरीतील गळती रोखण्यासाठी नियंत्रणाची प्रक्रिया सुरू केल्याचे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. .तपासणीदरम्यान निरीक्षण केलेल्या ठिकाणी गॅसचे प्रमाण आढळले नसल्याचे ONGCने स्पष्ट केले. या जिल्ह्यात याच वर्षात गॅसगळतीची ही किमान चौथी घटना असल्याने सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.