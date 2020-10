मोठी बातमी - कांद्याची भाववाढ रोखण्यासाठी केंद्राने उचललं पाऊल

नवी दिल्ली - सणासुदीच्या काळात कांद्याचे भाव वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. दरम्यान, भाववाढ थांबवण्यासाठी सरकारने कांद्याच्या आयात नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे. तसंच कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बफर स्टॉकपेक्षा जास्त कांदा बाजारात पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्यावतीने ही माहिती देण्यात आली.

कांद्याच्या किंमतीत गेल्या काही दिवसांपासून वाढ झाली आहे. किरकोळ बाजारात कांद्याच्या किंमतींनी शंभरी ओलांडली आहे. तर मंगळवारी चेन्नईमध्ये घाऊक बाजारात कांद्याच्या किंमती 73 रुपये प्रति किलो इतक्या झाल्या होत्या. दिल्लीत हीच किंमत 50 रुपये आणि कोलकात्यात 65 रुपये प्रति किलो इतका होता. मुंबईतही कांद्याचे दर 67 रुपये प्रति किलो इतके झाले आहेत. पावसामुळे कांद्याची आवक कमी झाल्याने पुरवठा होत नसल्यानं किंमती वाढल्याचं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

To facilitate the import of onion, the government today relaxed the conditions for fumigation & additional declaration on Phytosanitary Certificate under the Plant Quarantine Order, 2003 for import up to December 15, 2020: Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution https://t.co/R2kGxIRntI

To moderate prices, onion from buffer stock is being released in a calibrated manner from second half of September 2020 to major mandis, to retail supplier such as Safal, Kendriya Bhandar & NCCF and also to state governments. More will be done in the coming days: Govt of India

— ANI (@ANI) October 21, 2020