Online Gaming Bill : ऑनलाइन गेमिंग विधेयकाला मंजुरी; फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी कडक नियम

नवी दिल्ली : 'बेटिंग ॲप' आणि सेलिब्रिटींच्या जाहिरातींमुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेत ऑनलाइन गेमिंग विधेयकाला बुधवारी मंजुरी दिली. या प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश भारतातील 'ऑनलाइन गेमिंग' क्षेत्राचे कठोर नियमन करणे आणि 'डिजिटल प्लॅटफॉर्म'द्वारे होणारी सट्टेबाजी हा दंडनीय गुन्हा ठरवणे हे आहे. याशिवाय 'ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री'लाही प्रोत्साहन देण्याचे नियोजन आहे. काय आहे या विधेयकात?.प्राधिकरणाची तरतूद'ऑनलाइन गेमिंग विधेयका'मध्ये राष्ट्रीय ई-स्पोर्ट्स प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची तरतूद आहे. या केंद्रीय स्वतंत्र यंत्रणांकडे पुढील जबाबदारी असणार आहे.स्पर्धात्मक गेमिंगचे निरीक्षण व प्रोत्साहन करणे.ऑनलाइन सोशल गेम्सची नोंदणी करणे.निष्पक्ष खेळ, सुरक्षितता आणि नियमपालनासाठी नियम तयार करणे.ई-स्पोर्ट्सला स्थानिक धोरणांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारांशी समन्वय साधणे. .'गेमिंग'साठी नवे पर्व'ऑनलाइन गेमिंग' विधेयक केवळ ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन देत नाही, तर या माध्यमातून होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालण्याचे काम करील. 'ई-स्पोर्ट्स' किंवा सोशल गेम्समध्ये पैज लावणे किंवा त्याचा प्रचार करताना पकडल्या जाणाऱ्या कोणालाही दंड किंवा तुरुंगवास होऊ शकतो. 'ऑनलाइन गेमिंग विधेयक २०२५' भारतातील 'ऑनलाइन गेम'साठीचे नवे पर्व सुरू करणार आहे. 'ईएसएल इंडिया प्रीमिअरशिप'पासून ते 'कॉमनवेल्थ ई-स्पोर्ट्स चॅम्पियनशिप'पर्यंत या क्षेत्रात भारतात प्रचंड उलाढाल सुरू आहे. आता सरकारकडून पाठबळ मिळाल्यामुळे, या विधेयकामुळे प्रायोजक, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आणि व्यावसायिक संधींचे दरवाजे उघडणार आहेत.विधेयकाचा उद्देश'ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन विधेयक-२०२५' अंतर्गत ई-स्पोर्ट््सचे देशातील स्थान अधिक बळकट होणार आहे. मात्र, पैशांवर आधारित गेमवर मात्र कठोर मर्यादा येणार असून, या माध्यमातून होणाऱ्या सट्टेबाजीला गुन्हा ठरविण्यात येणार आहे. स्पर्धात्मक गेमिंग, खेळाडू आणि संपूर्ण उद्योगासाठी हे विधेयक आणि त्यातील तरतुदी या महत्त्वाचा टप्पा मानल्या जात आहेत..'गेमिंग'ला खेळाची मान्यताविधेयकामध्ये 'ई-स्पोर्ट्स'ची व्याख्या स्पर्धात्मक कौशल्याधारित खेळ अशी करण्यात आली आहे. सरकार आता व्यावसायिक स्पर्धा, संघटित क्रीडा स्पर्धा आणि गेमिंगला एक खेळ म्हणून मान्यता देण्याचा विचार करत आहे.नव्या व्याख्येमुळे 'ई स्पोर्ट्स'ना ऑनलाइन जुगारसदृश खेळांपासून वेगळे करण्यात आले असून, जुगारासारख्या खेळांना पैशांचे खेळ असे संबोधण्यात आले आहे. हे खेळ 'ई-स्पोर्ट्स'प्रमाणे नसून, पूर्णपणे वेगळ्या श्रेणीत मोडतात आणि कठोर निर्बंधांना सामोरे जातात.सन २०२२ मध्ये सरकारने 'ई-स्पोर्ट्स'ला युवा कार्य आणि क्रीडा मंत्रालयांतर्गत क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता दिली होती; पण नवे विधेयक या मान्यतेला अधिक पुढे नेण्याचे काम करणार असून, त्या अंतर्गत प्रोत्साहन आणि नियमनाची तरतूद करीत आहे..आकडे बोलतातऑनलाइन गेमिंगच्या देशातील कंपन्या - ४००ऑनलाइन गेमिंगमधील देशातील रोजगार - २ लाखएकूण गुंतवणूक - २५ हजार कोटीथेट परकी गुंतवणूक - ३ अब्ज'जीएसटी'मधील वाटा - २० हजार कोटीदेशातील ऑनलाइन गेमर्स - ५९.१ कोटीबेटिंग जुगार वेबसाइट, अॅपवर सरकारची बंदी - १४००.याकडे लक्ष'ऑनलाइन बेटिंग ॲप'शी संबंधित वाढते फसवणुकीचे प्रकारबेटिंग प्लॅटफॉर्मच्या जाहिराती करणारे सेलिब्रिटी आणि इन्फ्लुएन्सर्सनियमांकडे दुर्लक्ष करणारे विदेशातील छुपे ऑपरेटर्सऑनलाइन गेमिंग सुरक्षित, जबाबदार आणि उत्तरदायी करण्याची गरज.