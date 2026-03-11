Crores Lost In Online Gaming Shocking Case

शेतकऱ्याची जमीन हायवेत गेली, १.७७ कोटी मिळाले; पण १८ वर्षांच्या लेकानं गेमिंगमध्ये गमावले, फसवणूक झाल्यानं विष प्यायला

Online Gaming Fraud शेतकऱ्याच्या १८ वर्षीय मुलानं ऑनलाइन गेमिंगच्या नादात सगळे पैसे उडवल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. फसवणूक झाल्याचं समजताच त्यानं विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला.
Crores Lost In Online Gaming Shocking Case शेतजमीन महामार्गासाठी गेल्यानं त्याबदल्यात नुकसान भरपाईपोटी शेतकऱ्याला १ कोटी ७७ लाख रुपये मिळाले होते. पण शेतकऱ्याच्या १८ वर्षीय मुलानं ऑनलाइन गेमिंगच्या नादात सगळे पैसे उडवल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. पैसे खात्यावरून उडाल्याचं समजताच मुलाला मोठा धक्का बसला आणि त्यानं विष प्राशन केलं. उत्तराखंडमधील झबरेडा इथं ही घटना घडलीय. पोलिसांनी या प्रकरणी अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

