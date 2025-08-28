Online Gaming: ऑनलाईन गेमिंग कायद्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव; 'या' कंपनीने घेतला पुढाकार

High Court: ‘प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाईन गेमिंग बिल २०२५’ या कायद्यामुळे रियल-मनी ऑनलाईन गेमिंगच्या व्यवसायाला मोठा धक्का बसला आहे. या कायद्यानंतर अनेक कंपन्यांनी त्यांचे रियल मनी गेम बंद केले आहेत..भारताची ऑनलाईन गेमिंग कंपनी ‘ए२३’ (A23) ने गुरुवारी (२८ ऑगस्ट २०२५) मोदी सरकारने ऑनलाईन-मनीवर आधारित खेळांवर घातलेल्या बंदीला आव्हान देत कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीनंतर या कायद्याच्या विरोधात कोर्टात दाखल केलेली ही पहिली याचिका आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर अनेक ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवरील लोकप्रिय स्पर्धा अचानक थांबल्या आणि ऑनलाईन गेमिंग उद्योगाचे भविष्यही अनिश्चित झाले..जेव्हा संसदेने ‘प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाईन गेमिंग बिल, २०२५’ हे विधेयक संमत केले, तेव्हा रियल-मनी ऑनलाईन गेमिंगच्या व्यवसायाला हा धक्का बसला. या विधेयकाअंतर्गत सर्व प्रकारच्या मनी-आधारित ऑनलाईन खेळांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे, ई-स्पोर्ट्स (e-sports) आणि ऑनलाईन सोशल गेम्सना प्रोत्साहन दिले गेले आहे.राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर आता हे विधेयक कायद्यात रुपांतरीत झाले आहे. या कायद्याचा उद्देश अशा ॲप्समुळे वाढत असलेले व्यसन, मनी लॉन्ड्रिंग आणि आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांवर आळा घालणे आहे..India-Australia relations: ऑस्ट्रेलियाचं भारताला समर्थन; 'टॅरिफ'बद्दल भूमिका काय? चीनची भीती की....ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सनी खरे पैसे मिळवण्याचे खेळ केले बंदसंसदेने हे विधेयक संमत केल्यानंतर ड्रीम ११ (Dream11), माय ११ सर्कल (My11Circle), विनझो (Winzo), झुपी (Zupee) आणि नजारा टेक्नोलॉजिसच्या (Nazara Technologies) सहकार्याने चालणाऱ्या पोकरबाजीसारख्या ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सनी खरे पैसे मिळवण्याचे खेळ बंद केले आहेत..Modi and Xi Jinping meeting : अखेर मोदी अन् जिनपिंग यांच्या भेटीचा मुहूर्त ठरला! , ट्रम्प ‘टॅरिफ’वरही होणार चर्चा?.कर्नाटक उच्च न्यायालयात ‘ए२३’ (A23) ने काय म्हटले?रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, ‘ए२३’ (A23) एक असा गेमिंग प्लॅटफॉर्म आहे जो रमी आणि पोकरसारखे खेळ ऑनलाईन उपलब्ध करून देतो. कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत ‘ए२३’ ने म्हटले आहे की, “हा कायदा कौशल्यांवर आधारित ऑनलाईन खेळ खेळण्याच्या वैध व्यवसायाला गुन्हेगारीच्या श्रेणीत टाकतो. यामुळे अनेक ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना रातोरात बंद करावे लागू शकते.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.