"लॉकडाऊनचा काहीही फायदा न झालेला भारत एकमेव देश"

नवी दिल्ली- काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी कोरोनाबाधित रुग्णांच्या वाढत्या संख्येवरुन मोदी सरकारवर पुन्हा एकदा टीकास्त्र सोडले आहे. भारत एकमेव देश असेल ज्याला लॉकडाऊनचा कोणताही फायदा झाला नाही, असं ते म्हणाले आहेत. चिदंबरम यांनी यासंदर्भात ट्विट केले आहे.

देशात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. देशातील एकूण कोरोनाग्रस्तांची संख्या ४० लाखांच्या पुढे गेली आहे. हा आकडा पार करणार भारत जगातील तिसरा देश ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर चिदंबरम यांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केले. भारतात जे लॉकडाऊनचे धोरण होते, त्यामुळे देशाला काहीही फायदा झाला नाही. विदेशातील देशांमध्ये लॉकडाऊन करण्याचा काही फायदा दिसून आला, पण भारत एकवेम देश आहे ज्याला लॉकडाऊनचा फायदा झाला नाही, अशी टीका त्यांनी केली आहे.

बीएसएनएलने 20 हजार कर्मचाऱ्यांना केलं बेरोजगार

देशात ३० सप्टेंबरपर्यंत ५५ लाख लोकांना कोरोनाची लागण होण्याचा अंदाज मी लावला होता. पण तो चूकीचा ठरताना दिसत आहे. २० सप्टेंबरपर्यंतच भारत ५५ लाखांचा आकडा पार करेल. शिवाय ३० सप्टेंबरपर्यंत देशात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या ६५ लाख होण्याची शक्यता आहे, असं चिदंबरम म्हणाले आहेत.

I had predicted that total number of infections will reach 55 lakh by September 30. I am wrong. India will reach that number by September 20

By end September, the number may touch 65 lakh

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) September 5, 2020