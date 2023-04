नवी दिल्ली : देशाला आता केवळ न्यायव्यवस्थाच वाचवू शकते, असं खळबळजनक विधान पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलं आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर टीका करताना त्यांनी हे विधान केलं आहे. गृहमंत्र्यांनी देशाला वाचवण्याऐवजी आमचं सरकार पाडण्याचा घाट घातला आहे, असा गंभीर आरोपही बॅनर्जी यांनी केला आहे. (Only judiciary can save the country says Mamata Banerjee)

बॅनर्जी यांनी म्हटलं की, अमित शहा यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. कारण मुदतीपूर्वीच माझं सरकार पाडण्याची धमकी त्यांनी दिली आहे. देशाचं संरक्षण करण्याऐवजी शहा माझं सरकार पाडण्यासाठी कट-कारस्थानं करत आहेत. जेव्हा जेव्हा निवडणुका असतात तेव्हा भाजप समाजांचं ध्रुवीकरण्याचा प्रयत्न करतात, असा आरोपीही त्यांनी केला.

दरम्यान, २०२४ मध्ये आम्ही एकत्र आलो तर भाजपचा नक्कीच पराभव होईल, असा विश्वासही ममता बॅनर्जी यांनी व्यक्त केला आहे. भाजपतील चुकीच्या लोकांवर कारवाई होत नाही, त्यामुळं आता देशाला केवळ न्यायव्यवस्थाच वाचवू शकते असं मोठं विधान बॅनर्जी यांनी केलं आहे.

