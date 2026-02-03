देश

केवळ आम्हीच द्रमुकचा पराभव करू शकतो: ‘टिव्हीके’चे अध्यक्ष विजय यांचा दावा; पक्षाचा तिसरा स्थापनादिन साजरा!

TVK party future against DMK: तमिळनाडूतील आगामी निवडणुकीत 'टीव्हीके'चा विजयाचा दावा
Actor-Politician Vijay Says TVK Is the Real Alternative to DMK

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चेन्नई: ‘‘जनतेच्या पाठिंब्यामुळे तमिळगा वेत्री कळघम (टिव्हीके) पक्ष आता एक मोठा प्रभावी पक्ष बनला आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये केवळ आमचाच पक्ष द्रमुकला पराभूत करू शकतो,’’ असा दावा अभिनेता व पक्षाचे संस्थापक विजय यांनी आज केला.

