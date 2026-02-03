केवळ आम्हीच द्रमुकचा पराभव करू शकतो: ‘टिव्हीके’चे अध्यक्ष विजय यांचा दावा; पक्षाचा तिसरा स्थापनादिन साजरा!

चेन्नई: ‘‘जनतेच्या पाठिंब्यामुळे तमिळगा वेत्री कळघम (टिव्हीके) पक्ष आता एक मोठा प्रभावी पक्ष बनला आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये केवळ आमचाच पक्ष द्रमुकला पराभूत करू शकतो,’’ असा दावा अभिनेता व पक्षाचे संस्थापक विजय यांनी आज केला..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...‘टीव्हीके’च्या तिसऱ्या स्थापनादिनानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात विजय यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. ‘‘तमिळनाडूतील आगामी विधानसभा निवडणुकीत तिरंगी लढत होण्याची शक्यता व्यक्त असली तरी खरी लढत द्रमुक आणि ‘टीव्हीके’ या दोन पक्षांतच आहे आणि अखेर द्रमुक पराभूत होईल. जनतेच्या पाठिंब्यावर ‘टीव्हीके’च द्रमुकचा पराभव करेल,’’ असा दावा विजय यांनी केला..‘प्लॅटिनम ज्युबली बाळ’‘‘तुमच्यामुळे व जनतेच्या समर्थनामुळे आज आपण सर्वात मोठा पक्ष ठरलो आहोत. तुम्ही माझी ताकद आहात,’’ असा दावा विजय यांनी केला. ‘प्लॅटिनम ज्युबली बाळ’ असा द्रमुकचा उल्लेख करीत या पक्षाला विरोध करण्याचे धाडस केवळ ‘टिव्हीके’मध्येच आहे.’’ द्रमुकचा यंदा ७५ वा स्थापनादिन आहे. यंदा सत्तेपर्यंत झेप घेताना आमचा पक्ष अण्णाद्रमुकचे दिग्गज नेते एम. जी. रामचंद्रन यांच्या यशोगाथेची पुनरावृत्ती करतील, असा दावाही विजय यांनी केला..तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी यापूर्वी ‘मंत्र्यांच्या सार्वजनिक वक्तव्यांमुळे अडचणी निर्माण होतात याची चिंता व्यक्त करत मला झोप लागत नाही,’ असे विधान केले होते, त्याची आठवण करून देत स्टॅलिन यांना झोपेतून उठवून विचारा की ते कोणाला मत देतील. तेव्हा ते ‘शिट्टा’ (टीव्हीकेचे निवडणूक चिन्ह) असेच म्हणतील. अशी खोचक टिप्पणी विजय यांनी केली..नागरिकांना भेटत नसल्याची टीका होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ते म्हणाले, की अरे विजय, घराबाहेर ये,’ असे म्हणणाऱ्यांना मी सांगू इच्छितो की थोडी वाट पाहा. प्रत्येक घरात एक विजय आहे. मतदानाच्या दिवशी हे सगळेच घराबाहेर पडतील आणि मतदान केंद्रासमोर उभे राहून मतदान करतील.’’.Deputy CM Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज कऱ्हाड दौऱ्यावर; विदीप जाधव यांच्याही कुटुंबीयांची भेट घेणार!.आमची भूमिका ‘जागल्या’चीपक्षकार्यकर्त्यांना अधिक जोमाने काम करण्याचे आवाहन करीत निवडणुकीत ‘टिव्हीके’ला विजयी करण्याचे आवाहन विजय यांनी यावेळी केले. पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर बोलताना विजय म्हणाले, ‘‘आम्ही तमिळनाडूतील ‘जागल्या’ आहोत. आम्ही जोरात शिट्टी वाजवली की दुष्ट शक्ती आणि भ्रष्ट शक्ती पळून गेल्याच पाहिजेत. त्यानंतर ‘टीव्हीके’ सत्ताधारी पक्ष म्हणून उदयास येईल. मी तुमच्यासोबत आहे आणि जनता आमच्या पाठीशी आहे. आत्मविश्वास ठेवा, विजय आपलाच आहे,’’ असे अभिनेता विजय यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.