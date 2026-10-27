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Jharkhand News: बंदुका सोडून मुख्य प्रवाहात; ‘ऑपरेशन नवजीवन’मुळे माजी नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन, बनणार आधार कार्ड

Jharkhand Maoist Rehabilitation and Aadhaar Cards : झारखंडमध्ये आत्मसमर्पण केलेल्या माजी नक्षलवाद्यांना आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पॅन कार्ड आणि बँक खाती मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पुनर्वसनातून त्यांना शिक्षण, स्वयंरोजगार आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परतण्याची संधी दिली जात आहे.
Jharkhand’s Operation Navjeevan supports surrendered former Maoists with identity documents and rehabilitation assistance.

Jharkhand’s Operation Navjeevan supports surrendered former Maoists with identity documents and rehabilitation assistance.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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झारखंडमध्ये शस्त्रे खाली ठेवून आत्मसमर्पण करणाऱ्या माजी नक्षलवाद्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ‘ऑपरेशन नवजीवन’च्या माध्यमातून पुनर्वसनाची प्रक्रिया राबवली जात आहे. अनेक वर्षे जंगलात भूमिगत राहिल्यामुळे शासकीय ओळखपत्रे आणि बँक खात्यांपासून दूर असलेल्या या व्यक्तींना आता आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पॅन कार्ड आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे मिळवून दिली जात आहेत. त्यांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडून घोषित बक्षिसाची रक्कम आणि पुनर्वसन निधी थेट खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था केली जात आहे.

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