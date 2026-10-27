Jharkhand News: बंदुका सोडून मुख्य प्रवाहात; ‘ऑपरेशन नवजीवन’मुळे माजी नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन, बनणार आधार कार्ड

झारखंडमध्ये शस्त्रे खाली ठेवून आत्मसमर्पण करणाऱ्या माजी नक्षलवाद्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ‘ऑपरेशन नवजीवन’च्या माध्यमातून पुनर्वसनाची प्रक्रिया राबवली जात आहे. अनेक वर्षे जंगलात भूमिगत राहिल्यामुळे शासकीय ओळखपत्रे आणि बँक खात्यांपासून दूर असलेल्या या व्यक्तींना आता आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पॅन कार्ड आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे मिळवून दिली जात आहेत. त्यांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडून घोषित बक्षिसाची रक्कम आणि पुनर्वसन निधी थेट खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था केली जात आहे..झारखंड पोलिसांच्या आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन धोरणांतर्गत चालू वर्षात ५० हून अधिक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केल्याची माहिती देण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून त्यांना सामान्य जीवन जगण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे. आतापर्यंत आत्मसमर्पण केलेल्यांपैकी १२४ माजी नक्षलवादी खुल्या तुरुंगात राहत असून, पुनर्वसन प्रक्रियेतील ७० ते ७५ टक्के काम पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.ओळखपत्रांपासून बँक खात्यांपर्यंत मदतभूमिगत जीवनामुळे अनेक माजी नक्षलवाद्यांकडे अधिकृत कागदपत्रे नसतात. त्यामुळे आत्मसमर्पणानंतर त्यांची शासकीय नोंदणी करून आवश्यक ओळखपत्रे उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे. यामध्ये आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पॅन कार्ड आणि शिधापत्रिका यांचा समावेश आहे.ओळखपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर बँक खाती उघडण्यास मदत केली जात आहे. त्यामुळे शासनाकडून मंजूर होणारी बक्षिसाची रक्कम आणि पुनर्वसन पॅकेजचे आर्थिक लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करता येत आहेत. या प्रक्रियेमुळे माजी नक्षलवाद्यांना औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेत सहभागी होण्याची संधी मिळत आहे..जमीन, शिक्षण आणि स्वयंरोजगारासाठी तरतुदीझारखंड सरकारच्या पुनर्वसन धोरणानुसार आत्मसमर्पण केलेल्यांना नव्याने जीवन सुरू करण्यासाठी विविध सुविधा देण्याची तरतूद आहे. त्यामध्ये निवाऱ्यासाठी चार डिसमिल जमीन, मुलांच्या संगोपनासाठी आणि शिक्षणासाठी मदत तसेच स्वयंरोजगारासाठी बँकेच्या माध्यमातून पाच लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळवण्याची सुविधा समाविष्ट आहे.याशिवाय, न्यायालयीन प्रकरणांचा सामना करणाऱ्या आत्मसमर्पण केलेल्या व्यक्तींना विनामूल्य कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्याचीही तरतूद आहे. या सुविधांमुळे त्यांना कुटुंबासह स्थिर जीवन जगण्यासाठी आणि उपजीविकेचे पर्याय निर्माण करण्यासाठी मदत होऊ शकते..१२४ माजी नक्षलवादी खुल्या तुरुंगातआत्मसमर्पणानंतरच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत खुल्या तुरुंगातील व्यवस्था महत्त्वाची ठरत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, १२४ माजी नक्षलवादी सध्या खुल्या तुरुंगात राहत आहेत. पुनर्वसनाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.झारखंड पोलिसांचे मोहीम महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुनर्वसन प्रक्रियेतील ७० ते ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. आत्मसमर्पण केलेल्यांना ओळखपत्रे, आर्थिक सुविधा आणि सामाजिक आधार मिळवून देणे हा या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग आहे..मुख्य प्रवाहात परतण्यावर भरनक्षलवादविरोधी मोहिमेसोबतच आत्मसमर्पण केलेल्यांचे पुनर्वसन करण्यावर झारखंड प्रशासन भर देत आहे. केवळ शस्त्रे सोडण्यापुरती प्रक्रिया मर्यादित न ठेवता, संबंधित व्यक्तींना कुटुंबासह स्थिर जीवन जगण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, आर्थिक मदत, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.‘ऑपरेशन नवजीवन’अंतर्गत सुरू असलेली ही प्रक्रिया आत्मसमर्पण केलेल्या व्यक्तींना शासकीय यंत्रणेशी जोडण्याबरोबरच त्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक पुनर्वसन करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा भाग आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.