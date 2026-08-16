देश

शेवटच्या क्षणापर्यंत गुप्तता; ऑपरेशन सिंदूरचा आदेश चिठ्ठीतून पोहोचला, नेमकं काय घडलं होतं? धक्कादायक खुलासा

Operation Sindoor Secret Revealed : ‘डिक्लासिफाइड: ऑपरेशन सिंदूर’ या डॉक्युमेंटरीमध्ये भारतीय लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या मोहिमेच्या पडद्यामागची कहाणी सांगितली आहे.
Operation Sindoor Secret Revealed

Operation Sindoor Secret Revealed

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

ऑपरेशन सिंदूरची चर्चा आजही होते, पण हा हल्ला नेमका किती गुप्त पद्धतीने आखला गेला होता, याची अनेक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ‘डिक्लासिफाइड: ऑपरेशन सिंदूर’ या डॉक्युमेंटरीमध्ये भारतीय लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या मोहिमेच्या पडद्यामागची कहाणी सांगितली आहे.

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Operation Sindoor details
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