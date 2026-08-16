शेवटच्या क्षणापर्यंत गुप्तता; ऑपरेशन सिंदूरचा आदेश चिठ्ठीतून पोहोचला, नेमकं काय घडलं होतं? धक्कादायक खुलासा

ऑपरेशन सिंदूरची चर्चा आजही होते, पण हा हल्ला नेमका किती गुप्त पद्धतीने आखला गेला होता, याची अनेक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ‘डिक्लासिफाइड: ऑपरेशन सिंदूर’ या डॉक्युमेंटरीमध्ये भारतीय लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या मोहिमेच्या पडद्यामागची कहाणी सांगितली आहे..ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळी नॉर्दर्न कमांडचे प्रमुख असलेले लेफ्टनंट जनरल प्रतीक शर्मा यांनी सांगितलं की, हल्ल्याची तारीख आणि वेळ त्यांनाही शेवटच्या क्षणापर्यंत सांगण्यात आली नव्हती. अगदी महत्त्वाची माहिती बंद पाकिटातून संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आली. त्यामुळे सैन्यातील प्रत्येक हालचाल अत्यंत गुप्त ठेवण्यात आली होती..Operation Sindoor Martyrs: देशासाठी प्राणार्पण... ऑपरेशन सिंदूरमधील 'त्या' सहा शूरवीरांची ओळख अखेर उघड.प्रतीक शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, ६ मेच्या संध्याकाळी त्यांनी कार्यालयातून लवकर निघण्याचा निर्णय घेतला. नेहमीपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने ते घरी गेले, जेणेकरून कोणालाही काही संशय येऊ नये. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, घरातून निघताना फक्त सुरक्षा रक्षकाला त्यांनी पाहिलं आणि त्याने नेहमीप्रमाणे “जय हिंद” म्हणत त्यांना निरोप दिला..तत्कालीन DGMO लेफ्टनंट जनरल राजीव घई यांनीही हल्ल्याच्या वेळेबाबत मोठा खुलासा केला. ६ मेच्या सकाळीच त्या रात्री लक्ष्यांवर कारवाई होणार असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. हल्ल्यासाठी रात्री १ वाजून ५ मिनिटांची वेळ निश्चित करण्यात आली होती. अंधाराचा फायदा आणि सरप्राईज कायम ठेवण्यासाठी ही वेळ निवडण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं..दरम्यान, हल्ल्याच्या काही तास आधी लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील वरिष्ठ अधिकारी वेगवेगळ्या मार्गाने ऑपरेशन रूममध्ये पोहोचले. कोणालाही संशय येऊ नये, यासाठी प्रत्येकाची हालचाल वेगळी ठेवण्यात आली होती. काही अधिकाऱ्यांनी आपल्या कुटुंबीयांनाही खरी माहिती दिली नव्हती..Operation Sindoor Martyrs: देशासाठी प्राणार्पण... ऑपरेशन सिंदूरमधील 'त्या' सहा शूरवीरांची ओळख अखेर उघड.ऑपरेशन रूममध्ये पोहोचल्यानंतर अनेक स्क्रीनवर लाइव्ह फुटेज दिसत होतं. वातावरण शांत होतं, पण तणाव कमालीचा होता. प्रत्येकाची नजर स्क्रीनवर खिळल्या होत्या. अखेर ७ मेच्या पहाटे १ वाजून ५ मिनिटांनी भारतीय सैन्याने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील नऊ दहशतवादी ठिकाणांवर कारवाई केली. या मोहिमेची गुप्तता आणि अचूक नियोजन यामुळे ऑपरेशन सिंदूरची कहाणी विशेष ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.