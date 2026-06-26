Operation Sindoor Martyrs: देशासाठी प्राणार्पण... ऑपरेशन सिंदूरमधील 'त्या' सहा शूरवीरांची ओळख अखेर उघड

नवी दिल्ली : पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर कारवाई करण्यासाठी गेल्या वर्षी मे महिन्यात सुरू करण्यात आलेल्या ऑपरेशन सिंदूरमध्ये शहीद झालेल्या भारतीय सशस्त्र दलातील सहा जवानांच्या नावांची अधिकृत घोषणा प्रथमच करण्यात आली आहे. .या नावांना राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाच्या 'रोल ऑफ ऑनर' विभागात समाविष्ट करण्यात आले असून, दिल्लीतील राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाच्या ३डी भिंतीवर २०२५ या विभागात त्यांची नावे कोरली गेली आहेत. यापूर्वी या शहीदांच्या ओळखीची अधिकृत माहिती उघड करण्यात आली नव्हती..शहीद जवान आणि त्यांची पदेया सहा शहीदांमध्ये पाच जवान भारतीय सेनेतून तर एक जवान भारतीय वायुसेनेतून होते. त्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:- सूबेदार मेजर पवन कुमार, हेडक्वार्टर्स १० इन्फंट्री ब्रिगेड- रायफलमन सुनील कुमार (वीर चक्र), ४ जम्मू आणि काश्मीर लाइट इन्फंट्री- लान्स नाईक दिनेश कुमार, ५ फील्ड रेजिमेंट- एव्हिएशन टेक्निशियन मूड मुरलीनाईक, ८५१ लाइट रेजिमेंट- हवलदार सुनील कुमार सिंह, २३७ फील्ड वर्कशॉप कंपनी- सार्जंट सुरेंद्र कुमार (वायु पदक), ३९ विंग.या नावांची नोंद राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाच्या ३डी वॉलवर २०२५ या वर्षाच्या विभागात करण्यात आली आहे. हे स्मारक २०१९ मध्ये इंडिया गेटजवळ उभारण्यात आले असून, स्वातंत्र्यानंतर विविध लष्करी कारवायांमध्ये प्राणार्पण करणाऱ्या जवानांच्या स्मृतींना समर्पित आहे..Bank Holiday: आज मोहरमनिमित्त बँका बंद की सुरू? पाहा RBI ची अपडेट, सलग 3 दिवस....एप्रिल २२, २०२५ रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ नागरिकांना (यांपैकी बहुतेक पर्यटक) प्राण गमवावे लागले. या घटनेनंतर काही आठवड्यांनी, मे महिन्याच्या ७ तारखेला सकाळी ऑपरेशन सिंदूर सुरू करण्यात आले. या मोहिमेत भारतीय सशस्त्र दलांनी पाकिस्तान आणि पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीरमधील जيش-ए-महंमद आणि लष्कर-ए-तैयबाशी संबंधित नऊ दहशतवादी ठिकाणांवर अचूक हल्ले चढवले.भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील चार दिवसांच्या संघर्षानंतर दोन्ही देशांच्या लष्करी ऑपरेशन्स डायरेक्टर्स जनरल यांच्यातील चर्चेनंतर मे १० रोजी लष्करी कारवाई थांबविण्यात आली..प्रथम अधिकृत माहितीऑपरेशन सिंदूरदरम्यान झालेल्या नुकसानीबाबत आतापर्यंत कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आली नव्हती. केवळ विविध अहवाल आणि चर्चांमधून याबाबत माहिती समोर येत होती. या मोहिमेत प्राणार्पण करणाऱ्या जवानांची शौर्यगाथा आता इतिहासात नोंदली गेली आहे..संयुक्त लष्करी कारवाईचे प्रतिबिंबप्रकाशित झालेल्या नावांवरून स्पष्ट होते की, ही मोहीम भारतीय सेना आणि वायुसेनेच्या समन्वयाने राबवली गेली होती. रायफलमन सुनील कुमार यांना वीर चक्र तर सार्जंट सुरेंद्र कुमार यांना वायु पदक मिळाले होते. या पुरस्कार प्राप्त जवानांचा समावेश असल्याने मोहिमेतील शौर्य आणि समर्पणाची भावना अधिक अधोरेखित होते.राष्ट्रीय युद्ध स्मारकात या सहा जवानांच्या नावांचा समावेश झाल्याने ऑपरेशन सिंदूर आता देशाच्या स्मरणात राहील अशा लष्करी कारवायांच्या यादीत दाखल झाले आहे..Modi Cabinet Expansion : मोदींच्या मंत्रिमंडळात लवकरच मोठा फेरबदल, अनेक मंत्र्यांना डच्चू; शिवसेना- टीएमसीच्या बंडखोर खासदारांची लागणार वर्णी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.