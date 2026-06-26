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Operation Sindoor Martyrs: देशासाठी प्राणार्पण... ऑपरेशन सिंदूरमधील 'त्या' सहा शूरवीरांची ओळख अखेर उघड

Six Operation Sindoor Martyrs Officially Honoured at National War Memorial : ऑपरेशन सिंदूरमध्ये प्राणार्पण केलेल्या सहा वीर जवानांची नावे राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाच्या ‘रोल ऑफ ऑनर’मध्ये समाविष्ट; ३डी वॉलवर २०२५ विभागात कोरलेली ओळख प्रथमच अधिकृतपणे जाहीर
Operation Sindoor Martyrs

Operation Sindoor: Names of Six Martyred Indian Soldiers Officially Revealed for the First Time

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नवी दिल्ली : पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर कारवाई करण्यासाठी गेल्या वर्षी मे महिन्यात सुरू करण्यात आलेल्या ऑपरेशन सिंदूरमध्ये शहीद झालेल्या भारतीय सशस्त्र दलातील सहा जवानांच्या नावांची अधिकृत घोषणा प्रथमच करण्यात आली आहे.

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