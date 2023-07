बंगळुरु : भाजपविरोधी पक्षांची दुसरी बैठक आज बंगळुरु इथं पार पडली. या बैठकीत नव्या आघाडीची घोषणा करण्यात आली. या आघाडीला भारतीय राष्ट्रीय लोकशाहीवादी सर्वसमावेशक आघाडी (इंडिया) असं नाव देण्यात आलं आहे.

यावेळी बैठकीतील मुद्द्यांची माहिती देताना आमची लढाई सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक अशी नाही. तर आयडिया ऑफ इंडियावर जे आक्रमण होत आहे त्याविरोधात आहे, असं काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. (Opposition Meet Idea of India under attack our fight against it says Rahul Gandhi)

गांधी म्हणाले, आजच्या बैठकीत आमची खूपच प्रॉडक्टिव्ह चर्चा झाली. आमची लढाई ही भाजपची विचारधारा आणि त्यांच्या विचारांविरोधात आहे. ते देशावर आक्रमण करत आहेत. देशात बेरोजगारी वाढत आहे. देशाची संपत्ती निवडक लोकांच्या हातात जात आहे. (Latest Marathi News)

या बैठकीत आम्ही आम्हालाच प्रश्न विचारला की, ही लढाई नेमकी कोणामध्ये सुरु आहे. तेव्हा चर्चा झाली की ही लढाई देशाचा आवाज चिरडला जात आहे त्याच्याविरोधात आहे. आयडिया ऑफ इंडियावर आक्रमण होत आहे, याविरोधात ही लढाई आहे. (Marathi Tajya Batmya)

भारतासमोर जेव्हा कोणी उभा राहतो तेव्हा कोण जिंकत तुम्हाला चांगलचं माहिती आहे, अशा शब्दांत राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली.

विरोधकांनी जाहीर केलं घोषणापत्र

देशाला पर्यायी राजकीय, सामाजिक, आर्थिक अजेंड्याचं वचन देतो, असं घोषणापत्र 26 विरोधी पक्षांनी जाहीर केलं आहे. यावरुन आम्ही भाजपच्या राजकारणाला पर्यायी राजकारण देत आहोत, अशी भूमिका या विरोधीपक्षांनी मांडली आहे.