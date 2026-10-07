देश

Delhi Protest: ज्ञानेशकुमारांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधकांचा दिल्लीतील एल्गार; राहुल गांधींसह २५० खासदार ताब्यात

Rahul Gandhi Among 250 MPs Detained in Delhi Protest: मोर्चा रोखला अन् राहुल गांधी आकाशवाणी भवनातच बसले; प्रियांका गांधींसह २५० खासदार ताब्यात
Delhi Protest Over Gyanesh Kumar Resignation Rahul Gandhi Priyanka Gandhi and 250 Opposition MPs Detained by Police in Delhi

Delhi Protest Over Gyanesh Kumar Resignation Rahul Gandhi Priyanka Gandhi and 250 Opposition MPs Detained by Police in Delhi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी  दिल्लीमध्ये आज विरोधकांनी आंदोलनाचे शस्त्र उपसले. संसद भवन मार्गावर विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या अडीचशेहून अधिक खासदारांनी जोरदार घोषणा देत परिसर अक्षरशः दणाणून सोडला. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या आंदोलनाला नाट्यमय कलाटणी देताना आकाशवाणी भवनाला ‘जंतरमंतर’चे स्वरूप आणले. रात्री आठच्या सुमारास राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेत तेथून हटविले.

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