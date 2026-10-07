Delhi Protest: ज्ञानेशकुमारांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधकांचा दिल्लीतील एल्गार; राहुल गांधींसह २५० खासदार ताब्यात

नवी दिल्ली: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीमध्ये आज विरोधकांनी आंदोलनाचे शस्त्र उपसले. संसद भवन मार्गावर विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या अडीचशेहून अधिक खासदारांनी जोरदार घोषणा देत परिसर अक्षरशः दणाणून सोडला. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या आंदोलनाला नाट्यमय कलाटणी देताना आकाशवाणी भवनाला ‘जंतरमंतर’चे स्वरूप आणले. रात्री आठच्या सुमारास राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेत तेथून हटविले. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी... तासाभराच्या धरणे आंदोलनानंतर संपल्यासारखा वाटणारा खासदारांचा मोर्चा रोखण्याची मोदी सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी आखलेली रणनीती निष्प्रभ ठरली. ‘‘देशासोबत जे काही केले गेले आहे तो देशद्रोह आहे. मग ते पंतप्रधान मोदी, अमित शहा, सरसंघचालक असोत की ज्ञानेशकुमार असोत... यातील कोणालाही सोडले जाणार नाही. भाजप काय म्हणते त्यामुळे काहीही फरक पडत नाही. आपण इथे लोकशाही वाचविण्यासाठी उभे आहोत,’’ अशी गर्जना करत राहुल गांधी यांनी प्रियांका गांधी-वद्रा व अन्य खासदारांसोबत आकाशवाणी भवनातील वटवृक्षाच्या सावलीत बसून आंदोलन सुरू केले..दिल्ली पोलिसांसह संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणेची यामुळे पंचाईत झाली. संसद मार्ग, अशोक रोड, रफी मार्ग आणि इम्तियाज मार्गावरील वाहतूक दिवसभरासाठी ठप्प झाली होती. काँग्रेसचा कार्यकर्ता राष्ट्रध्वज हातामध्ये घेऊन आंदोलन करत असताना पोलिस अधिकारी त्याला पकडण्यासाठी धावले तेव्हा राहुल यांनी हस्तक्षेप करत याला हात लावू नका, असे पोलिस अधिकाऱ्यांना सुनावले. प्रियांका यांनीही यावेळी प्रतिकार केला..साडेसात तासांपासून धरणे देत बसलेले लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि खासदार प्रियांका गांधी- वद्रा यांच्यासह सुमारे अडीचशे जणांना दिल्ली पोलिसांनी रात्री आठ वाजता ताब्यात घेत बसमध्ये बसवून घटनास्थळावरून दूर नेले. यावेळी पोलिस आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये झटापटही झाली..ज्ञानेशकुमारांची भूमिकाआकाशवाणी भवनापासून ज्ञानेशकुमार यांच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाची इमारत अवघ्या तीनशे मीटर अंतरावर आहे. पण त्यांनी मोर्चा काढणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या खासदारांचे म्हणणे ऐकून न घेण्याची भूमिका घेतली आहे. गेल्या वर्षी ११ ऑगस्ट रोजी विरोधी पक्षांच्या तीनशे खासदारांनी निवडणूक आयोगावर मोर्चा काढला होता, पण ज्ञानेशकुमार यांनी त्यांना भेटण्यास नकार दिला होता. विरोधकांची मागणी काय?ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्यासह निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी हाती घेतलेल्या विशेष सखोल फेरपडताळणीची (एसआयआर) मोहीम रद्द करण्यात यावी..मोर्चात सहभाग कुणाचा?केंद्रीय निवडणूक आयोगावर काढण्यात आलेल्या मोर्चामध्ये विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल काँग्रेसचे अभिषेक बॅनर्जी, डेरेक ओब्रायन, महुआ मोईत्रा, मिताली बाग, राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार पक्षाच्या सुप्रिया सुळे, प्रियांका गांधी- वद्रा, जयराम रमेश आणि दीपेंद्रसिंह हुडा यांच्यासह अडीचशेहून अधिक खासदार सहभागी झाले होते..मंगळवारचा घटनाक्रम- सकाळी १०.०० ः विरोधी खासदार संसदेच्या मकरद्वाराजवळ एकत्र जमले.- स १०.३० ः विरोधी खासदारांच्या मोर्चाला प्रारंभ- स ११.०० ः दिल्ली पोलिसांनी मोर्चा आकाशवाणीजवळ रोखला, खासदारांचे धरणे- स ११.४० ः राहुल गांधी बॅरिकेडवर चढले- दु १२.०५ ः पोलिसांनी खासदारांना ताब्यात घेतले- दु १२.१० ः राहुल गांधी आकाशवाणी कार्यालयामध्ये घुसले- दु १२.२५ ः राहुल अन् प्रियांका यांचे आकाशवाणीमध्ये धरणे आंदोलन- सायं.६.०० ः ज्ञानेशकुमार यांच्या भेटीवर राहुल गांधी ठाम- सायं. ७.३० ः आकाशवाणीमध्येच राहुल यांच्यासह खासदारांचा ठिय्या- रात्री ८.०० वा : राहुल गांधी व प्रियांका गांधी आणि इतर खासदारांना पोलिसांनी ताब्यात घेत आकाशवाणी भवनातून बाहेर काढले..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.‘कोणीही भेट मागितली नव्हती’मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांना भेटण्यासाठी म्हणून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे निघालेल्या राहुल गांधी आणि इतर खासदारांना पोलिसांनी अडविल्यामुळे त्यांनी आकाशवाणी भवनात ठिय्या आंदोलन केले. मात्र, चार वाजेपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने भेटीसाठी वेळ मागितली नव्हती, असे निवडणूक आयोगाने रात्री स्पष्ट केले. ‘विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली २४० खासदारांचे शिष्टमंडळ निवडणूक आयुक्तांना भेटून निवेदन देऊ इच्छित असल्याचे दिल्ली पोलिसांनी मंगळवारी दुपारी चार वाजता सांगितले. मात्र, ज्या पद्धतीने भेटीची वेळ मागितली ती शिष्टाचाराच्या चौकटीत बसणारी नव्हती,’ असे आयोगाने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.