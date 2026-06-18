Telegram Ban: पेपरमाफिया सोडून विद्यार्थ्यांवरच घाव; ‘टेलिग्राम’ बंदीच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांचा हल्लाबोल

नवी दिल्ली: ‘नीट’च्या फेरपरीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर, ‘टेलिग्राम’ या ॲपवर हंगामी बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे. पेपरफुटीतील माफियांऐवजी विद्यार्थ्यांवर घाव घालण्यात येत आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.‘नीट’च्या तीन मे रोजी झालेल्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे २१ जून रोजी फेरपरीक्षा घेण्यात येत आहे. गेल्या महिन्यातील पेपरफुटीमध्ये ‘टेलिग्राम’वरील चॅनेलच्या माध्यमातून झाली होती, हे समोर आले होते. त्यामुळे सरकारने पेपरफुटी रोखण्याच्या दृष्टीने २२ जूनपर्यंत ‘टेलिग्राम’ बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे..‘‘चोरांना पकडण्यापेक्षा पीडितांच्या घराला कुलूप लावण्याचा हा प्रकार आहे,’’ अशी टीका करीत काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले, ‘‘नोट्स, सराव प्रश्नपत्रिकांची देवाणघेवाण, चर्चा यांसाठी लाखो विद्यार्थी ‘टेलिग्राम’च्या माध्यमातून तयारी करत असतात. त्यांची ही सुविधाच हिरावून घेणे, हा उपाय कसा असू शकतो? हा उपायही १०० टक्के हमी देत नाही. आता कशावर बंदी घालणार? व्हॉट्सॲपवर? २२-२३ वर्षांची मुले खुल्या आकाशाखाली भरारी घेण्याऐवजी स्वप्नभंग झाल्याने जीव संपवत आहेत. .या भ्रष्ट सरकारचे हे बळी आहेत, सरकारच्या निर्णयांमध्ये नौटंकीची काही कमतरता नाही. मात्र, या रोगाच्या मुळाशी असणाऱ्या पेपरफुटीतील माफियांवर एकही घाव घातला नाही. मोदीजी, ही नौटंकी थांबवा, पेपरमाफियावर घाव घाला,’’ असे राहुल गांधी म्हणाले.आम आदमी पक्षाचे निमंत्रक अरविंद केजरीवाल यांनीही याप्रकरणी सरकारवर टीका केली आहे..‘टेलिग्राम’च्या याचिकेवर आज सुनावणीकेंद्र सरकारने घातलेल्या बंदीविरोधात टेलिग्राने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. आता या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. ‘या प्रकरणावर गुरुवारीच सुनावणी व्हावी,’ अशी विनंती सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाकडे केली, तसेच ‘या सुनावणीमध्ये मी मोठी गोष्ट दाखवून देईन,’ असे त्यांनी म्हटले आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...भारतातील ‘टेलिग्राम’१०-१५ कोटीयूझर१.५ अब्जदररोज होणारी संदेशांची देवाणघेवाण (अंदाजे)२१दररोज ॲप वापरण्याचे सरासरी प्रमाण९ मिनिटेदररोज ॲप वापरण्याची सरासरी वेळ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.