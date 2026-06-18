देश

Telegram Ban: पेपरमाफिया सोडून विद्यार्थ्यांवरच घाव; ‘टेलिग्राम’ बंदीच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांचा हल्लाबोल

Telegram app ban controversy in India: नीट फेरपरीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर टेलिग्रामवर हंगामी बंदी; पेपरफुटी रोखण्याच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांनाच शिक्षा केल्याचा विरोधकांचा आरोप
Students Under Fire While Paper Leak Culprits Go Free, Opposition Criticizes Telegram Ban Proposal

Students Under Fire While Paper Leak Culprits Go Free, Opposition Criticizes Telegram Ban Proposal

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: ‘नीट’च्या फेरपरीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर, ‘टेलिग्राम’ या ॲपवर हंगामी बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे. पेपरफुटीतील माफियांऐवजी विद्यार्थ्यांवर घाव घालण्यात येत आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे.

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