Organ Donation : अवयवदानासाठी राज्यांनी पुढाकार घ्यावा; रस्ते अपघातांतील मृतांबाबत केंद्र सरकारचे निर्देश देशात, अवयवदानाचे प्रमाण दहा लाखांमागे एक!

नवी दिल्ली : देशात सद्यःस्थितीत मृतांच्या अवयवदानाचे प्रमाण दहा लाख लोकसंख्येमागे केवळ एक एवढेच आहे. त्यापार्श्वभूमीवर राज्यांनी रुग्णालयांमध्ये विशेष पथके नियुक्त करावीत, ट्रॉमा सेंटर अद्ययावत करून अवयव पुनर्प्राप्ती केंद्रे म्हणून नोंदणी करावी, यासारखे उपाय केंद्र सरकारकडून सुचविण्यात आले आहेत. पोलिस कर्मचारी, रुग्णवाहिका चालक आणि पॅरा-मेडिकल कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जावे. आपत्कालीन परिस्थितीत प्रथम प्रतिसादकर्त्यांसाठी राज्य आणि जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावेत, अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. .केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय अवयव आणि उती प्रत्यारोपण संघटनेचे संचालक डॉ. अनिल कुमार यांनी यासंदर्भात राज्यांना पत्र पाठविले आहे. देशात प्रत्यारोपणासाठी अवयवांची गंभीर कमतरता असून हजारो रुग्ण वेगवेगळ्या अवयवांसाठी प्रतीक्षा यादीत आहेत. देशभरात रस्ते अपघातांमुळे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू होतात. त्यात तरुण आणि निरोगी व्यक्तींचा समावेश असतो. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या रस्ते अपघातासंबंधीच्या २०२३ च्या अहवालानुसार त्यावर्षी या अपघातांत सुमारे १.७ लाख लोकांचा मृत्यू झाला, जे संभाव्य अवयवदाते होऊ शकले असते. परंतु या संभाव्य दात्यांची वेळेवर ओळख न पटणे किंवा संदर्भ न मिळाल्यामुळे त्यांच्या अवयवांचा लाभ मिळविता आला नाही..कर्मचाऱ्यांची भूमिकाअपघातग्रस्तांचे प्राण वाचविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, परंतु 'ब्रेन-स्टेम' मृत्यू झालेल्या प्रकरणांमध्ये १९९४ च्या मानवी अवयव तसेच उती प्रत्यारोपण कायद्यानुसार अवयवदानाचा विचार केला जाऊ शकतो. त्यासाठी पोलिस कर्मचारी, रुग्णवाहिका चालक, आपत्कालीन वैद्यकीय तंत्रज्ञ, पॅरामेडिकल कर्मचारी हे अशा प्रकरणांत संभाव्य दात्यांची ओळख पटविणे, त्यांचा वेळेवर संदर्भ देणे आणि दात्याच्या संमतीने अवयव संकलन करण्याच्या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात..कार्यक्षम यंत्रणा हवीजवळील ट्रॉमा सेंटर, रुग्णालये किंवा वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या प्रत्यारोपण समन्वयकांपर्यंत माहिती पोहोचविण्यासाठी कार्यक्षम यंत्रणा उभी करावी. राज्य सरकारांनी यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावेत, ज्यामध्ये अवयवदानाविषयी मूलभूत माहिती, संभाव्य दात्यांची ओळख व देखभाल, कुटुंबीयांचे समुपदेशन आणि संमती मिळविण्याची प्रक्रिया आदी विषयांचा समावेश असावा, अशी सूचना पत्रात करण्यात आली आहे.