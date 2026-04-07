देश

Orion Spacecraft Mission: अपोलो १३ चा विक्रम मोडला, चांदोमामाच्या मागे लपले ओरायन

NASA Orion spacecraft breaks Apollo 13 distance record: अपोलो १३चा विक्रम मोडत ‘आर्टिमिस-२’ मोहिमेतील ओरायन यान चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षण कक्षेत; चांद्रपाठीमागील अदृश्य भागाच्या ऐतिहासिक प्रवासाला सुरुवात
NASA’s Orion spacecraft flies beyond the Moon, breaking Apollo 13 record during deep space mission.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

केप कॅनाव्हेराल: पृथ्वीपासून सर्वाधिक अंतरावर जाण्याचा ‘अपोलो-१३’ या मानवी मोहिमेचा विक्रम ‘आर्टिमिस - २’ मोहिमेतील ओरायन यानाने सोमवारी रात्री मोडला. चंद्राच्या न दिसणाऱ्या भागात प्रवेशाचा ऐतिहासिक टप्पा पार करण्याच्या अगदी जवळ ‘ओरायन’ यान पोहोचले आहे.

Loading content, please wait...
Spacecraft
Lunar Eclipse
NASA

