OTT Rules: ओटीटीवर आता अश्लील कंटेंट 'बॅन'? मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

New Delhi: वेगवेगळ्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवरून प्रसारीत होणाऱ्या कंटेंटचे जेवढे चाहते आहेत, तेवढेच अशा पद्धतीच्या कंटेंटला विरोध करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. या कंटेंटचे नियमन करण्यासाठी पावले टाकण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे समजते. सरकारने त्यासाठी नवा कायदा आणायचा की आहे त्याच कायद्यांमध्ये बदल करायचे, याची चाचपणी सुरू केली असल्याचेही सांगण्यात आले. थोडक्यात काय तर आता ओटीटी वरून कुठल्या पद्धतीचा कंटेंट तुम्ही पाहू शकता याचे नियंत्रण करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .केंद्र सरकारकडून बिनशर्त माफी! अवमान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, नोटिसीला गृह सचिवांनी दिलं उत्तर.वेब सीरिजमधील दृश्ये, संवाद आणि कथानकांवरून अनेकदा वाद निर्माण होतात. काही प्रेक्षकांकडून आक्षेप घेतला जातो, तर काही जण अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करतात. आता याच पार्श्वभूमीवर ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटच्या नियमनासाठी केंद्र सरकार कायदेशीर चौकट अधिक मजबूत करण्याच्या विचारात आहे. माहिती व प्रसारण मंत्रालय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्यात यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे. विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा करायच्या की ओटीटी कंटेंटसाठी स्वतंत्र कायदेशीर व्यवस्था आणायची, यावर विचार सुरू असल्याचे सुत्रांनी सांगितले..Narendra Modi: इस्रायलच्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचे मोदी खास पाहुणे! नेतान्याहूंनी आणखी कोणाला दिले निमंत्रण?.दर महिन्याला एक हजारांहून अधिक तक्रारीओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटबाबत नागरिकांकडून सातत्याने तक्रारी केल्या जात आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला दर महिन्याला एक हजारांहून अधिक निवेदने मिळाल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. या तक्रारींमध्ये अश्लीलता, असभ्य भाषा आणि आक्षेपार्ह कंटेंटवर नियंत्रण आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटचे नियमन कशा पद्धतीने करायचे, हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे..विद्यमान कायद्यात बदल की स्वतंत्र कायदा?सध्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे नियमन प्रामुख्याने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० आणि त्याअंतर्गत लागू असलेल्या २०२१ च्या नियमांनुसार केले जाते. मात्र, थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांसाठी आणि ओटीटीवर थेट प्रदर्शित होणाऱ्या कंटेंटसाठी नियमनाची पद्धत वेगळी आहे. चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांना केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाच्या (CBFC) प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. ओटीटी कंटेंटसाठी मात्र या प्रकारची प्रक्रिया लागू नाही. त्याऐवजी वयोगटानुसार वर्गीकरण, कंटेंट रेटिंग आणि तक्रार निवारण यंत्रणेवर भर दिला जातो..या पार्श्वभूमीवर विद्यमान सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात किंवा माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात सुधारणा करण्याचा पर्याय तपासला जात आहे. स्वतंत्र कायदेशीर चौकट आणण्याची शक्यताही चर्चेत आहे. अद्याप याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही..तक्रार निवारणाची सध्याची व्यवस्था काय?२०२१ च्या माहिती तंत्रज्ञान नियमांनुसार ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी तीन स्तरांची तक्रार निवारण यंत्रणा आहे.पहिला स्तर: संबंधित ओटीटी प्लॅटफॉर्मकडे तक्रार नोंदवणे. प्लॅटफॉर्मने भारतात तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे.दुसरा स्तर: प्लॅटफॉर्मच्या निर्णयावर समाधान न झाल्यास स्वयंनियामक संस्थेकडे तक्रार नेण्याची व्यवस्था.तिसरा स्तर: आवश्यकतेनुसार सरकारी देखरेखीखालील यंत्रणेकडे तक्रार पोहोचवणे.याशिवाय, कंटेंटचे U, U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+ आणि A अशा वयोगटांनुसार वर्गीकरण करणे, संबंधित रेटिंग दाखवणे आणि ठरावीक श्रेणींसाठी पालक नियंत्रण किंवा वय पडताळणीची व्यवस्था ठेवणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.