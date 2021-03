'भाजप आमदाराला झोडपणारे लोक आमचे नव्हेत'; शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांचा निर्वाळा

नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या चार महिन्यांपासून देशभरातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. पण अद्याप या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे केंद्र सरकारकडून पुरेसं लक्ष दिलं गेलं नाहीये. जवळपास चार महिन्यांहून अधिक काळ ऐन थंडीत, अवकाळी पावसात आणि आता उन्हातान्हात हे शेतकरी आपल्या मागण्यांवर आंदोलनाच्या माध्यमातून ठाम आहेत. त्यामुळे दिवसेंदिवस या शेतकऱ्यांचा रोष वाढतच चालल्याचे दिसून येत आहे. याचाच प्रत्यय पंजाबमधील एका घटनेत दिसून आला आहे. पंजाबमध्ये नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी अबोहर येथील भाजपचे आमदार अरुण नारंग यांच्यावर हल्ला केल्याची बातमी समोर आली होती. मात्र, हे हल्ला करणारे आमचे आंदोलक शेतकरी नसल्याचा निर्वाळा शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी दिला आहे.

संतत्प जमावाने भाजप आमदाराला मारहाण करत कपडे फाडल्याची बातमी आली होती. जमावाच्या गराड्यात अडकलेल्या नग्नावस्थेतील आमदार नारंग यांना पोलिसांनी सुरक्षितस्थळी नेलं. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल होऊ लागला आहे. आमदार नारंग यांनी शनिवारी पंजाबमधील मलोट शहरातील भाजप कार्यालयात राज्य सरकारविरोधात पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यावेळी ही घटना घडली. संतत्प शेतकऱ्यांनी आमदाराला मारहाण केली तसेच तोंडाला काळेही फासले. नारंग भाजप कार्यालयात पोहोचताच जमावाने त्यांना घेरलं आणि त्यांच्यावर शाईफेक केली होती.

Our people were not involved (in thrashing a BJP MLA in Punjab's Muktsar). Our people showed black flags but were not involved in this incident. On the contrary, it was done by their people to defame farmers: Bhartiya Kisan Union (Arajnaitik) leader Rakesh Tikait https://t.co/UXIdVyCx9D pic.twitter.com/scPGoyda5l

— ANI (@ANI) March 28, 2021