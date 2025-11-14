देश

Belgaum News: शाळाबाह्य मुलांना नवजीवन! शिक्षण खात्याच्या मोहिमेने ७० विद्यार्थी पुन्हा शिक्षणप्रवाहात

Belgaum School student number: शाळांतील हजेरी आणि एसएटीएसवरील आकडेवारीतील तफावतीवर विशेष लक्ष; विद्यार्थ्यांची अचूक माहिती मिळवण्यासाठी कडक तपासणी सुरू
Belgaum School student number

Belgaum School student number

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बेळगाव: शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत प्रत्येकाला शिक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी शिक्षण खात्यातर्फे शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दरवर्षी सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले जात आहे; मात्र शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर अनेक विद्यार्थी आपल्या पालकांसमवेत किंवा इतर कारणांनी परराज्यात गेल्याचे आढळून येते.

Loading content, please wait...
teachers
education
school
student
belgaum
Department of Education

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com