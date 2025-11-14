Belgaum News: शाळाबाह्य मुलांना नवजीवन! शिक्षण खात्याच्या मोहिमेने ७० विद्यार्थी पुन्हा शिक्षणप्रवाहात

बेळगाव: शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत प्रत्येकाला शिक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी शिक्षण खात्यातर्फे शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दरवर्षी सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले जात आहे; मात्र शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर अनेक विद्यार्थी आपल्या पालकांसमवेत किंवा इतर कारणांनी परराज्यात गेल्याचे आढळून येते..त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणताना अडचणी निर्माण होत आहेत, तरीही २०२४-२५ च्या शैक्षणिक वर्षात आढळून आलेल्या ८७ शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांपैकी ७० विद्यार्थी मुख्य प्रवाहात दाखल झाले आहेत.गेल्या काही वर्षांपासून सरकारतर्फे शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले जात आहे. .Belgaum Government School : सरकारी शाळांना मिळावा सुविधांचा बूस्टर!.तसेच दरवर्षी बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यात अनेक शाळाबाह्य विद्यार्थी आढळून येत आहेत. गेल्या शैक्षणिक वर्षात ८७ शाळाबाह्य विद्यार्थी आढळून आले होते. त्यानंतर शिक्षण खात्याने विद्यार्थ्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली होती. त्यानुसार आतापर्यंत बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यातील ७० विद्यार्थी पुन्हा शाळेमध्ये दाखल झाले होते..राज्यात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने या विद्यार्थ्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात येत आहे. तसेच घरोघरी जाऊन शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित केली होती, तसेच सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पालक व विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या जात आहेत व त्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले जात आहे.Belgaum School News : माध्यान्ह आहारात विद्यार्थ्यांना मिळणार चिकन.. ६ ते १८ वयोगटांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क मिळावा यासाठी आरटीईअंतर्गत विविध उपक्रम हाती घेतले जात आहेत. तसेच शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दरवर्षी सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले जात आहे. दरवर्षी शिक्षण खात्यातर्फे विविध गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयामार्फत एसएटीएसवर अपलोड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येमध्ये तफावत असल्याचे दिसून येत आहे. .तसेच काही तालुक्यांत शाळेमध्ये दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या एसएटीएसवर अधिक प्रमाणात दाखवत असली तरी प्रत्यक्षात मात्र शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. .त्यामुळे शिक्षण खात्याने शाळांकडून दिलेली विद्यार्थ्यांची संख्या आणि शाळेत हजर होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या योग्य आहे का, याची माहिती घेण्याची सूचना सर्व गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयांना केली आहे, तसेच शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आल्यानंतर पुन्हा शाळेत दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची माहिती देण्याची सूचनादेखील करण्यात आली आहे..दरवर्षी शैक्षणिक वर्षांमध्ये ६ ते १८ वयोगटांतील किती विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे, याची माहिती जिल्हा पातळीवर घेऊन प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत फरक येत असल्यास विद्यार्थी शाळेत का येत नाहीत, याची माहिती व त्याची कारणे जाणून घेण्यात येत आहेत. .तसेच विद्यार्थ्याने दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेतला आहे का, विद्यार्थी आजारी आहे का किंवा इतर कारणांनी विद्यार्थी शाळेत येत नाही का, याची लिखित माहिती शाळांनी तयार करून त्याबाबतची माहिती सीआरपीकडे देण्यात आली होती..तसेच शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित करण्यासाठी बांधकाम सुरू असलेले ठिकाण, हॉटेल, रुग्णालय, लहान कारखाने, वीटभट्टी, शेती व फलोत्पादन प्रदेश, रस्ते काम किंवा इतर ठिकाणी भेटून त्या ठिकाणी विद्यार्थी काम करतात का, याची पाहणी करण्यात येत असल्याने शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यात शिक्षण खात्याला यश येत असल्याचे दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.