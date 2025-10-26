देश

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेशात धान्य खरेदीसाठी १.५४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी! हा आहे टोल फ्री क्रमांक

उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारच्या कृषी धोरणांचा शेतकऱ्यांवर सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे.
उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारच्या कृषी धोरणांचा शेतकऱ्यांवर सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. कापणीपूर्वीच शेतकऱ्यांमध्ये मोठा उत्साह आहे आणि ते आत्तापासूनच धान्य विक्रीसाठी नोंदणी (Registration) करत आहेत.

