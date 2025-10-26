Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेशात धान्य खरेदीसाठी १.५४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी! हा आहे टोल फ्री क्रमांक

उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारच्या कृषी धोरणांचा शेतकऱ्यांवर सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. कापणीपूर्वीच शेतकऱ्यांमध्ये मोठा उत्साह आहे आणि ते आत्तापासूनच धान्य विक्रीसाठी नोंदणी (Registration) करत आहेत..राज्यात आतापर्यंत १ लाख ५४ हजार ३५ हून अधिक शेतकऱ्यांनी धान्य विक्रीसाठी नोंदणी केली आहे. यात बाजरीसाठी १५,२४८, ज्वारीसाठी २,७०६ आणि मक्यासाठी १,५०९ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे..विक्रमी खरेदी आणि ४८ तासांत पैसेयंदाच्या हंगामात (२०२५-२६) आतापर्यंत ४४,१२७.९१ मेट्रिक टन भात खरेदी झाली आहे. मागील वर्षी याच काळात २५,३२९.७५ मेट्रिक टन धान्य खरेदी झाली होती. याचा अर्थ, यंदा खरेदीत मोठी वाढ झाली आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निर्देशानुसार, शेतकऱ्यांचे पैसे त्यांना ४८ तासांच्या आत दिले जात आहेत. यावर्षी धान्य विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ८६.६८ कोटी रुपयांचे थेट वाटप करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी याच काळात हा आकडा ४३.९१ कोटी रुपये होता. तसेच, बाजरीच्या शेतकऱ्यांनाही डीबीटी (DBT) द्वारे ८.४३ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत..खरेदी प्रक्रिया आणि पारदर्शकतासध्या फक्त पश्चिम उत्तर प्रदेशात भात खरेदी सुरू आहे. पूर्व उत्तर प्रदेशात १ नोव्हेंबरपासून खरेदी सुरू होईल.* थेट आधार पेमेंट: शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा केले जातात.* दलालांना प्रवेश नाही: दलालांना रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता ठेवण्यासाठी, खरेदी केंद्रांवर भरड धान्य खरेदी ई-पॉप (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ परचेज) डिव्हाइसच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे बायोमेट्रिक सत्यापन करूनच केली जाते..समस्या निवारण: शेतकऱ्यांना कोणत्याही समस्येसाठी टोल फ्री क्रमांक १८०० १८०० १५० वर संपर्क साधून मदत घेता येते. याशिवाय ते जिल्हा खाद्य विपणन अधिकारी आणि इतर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांशीही संपर्क साधू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.