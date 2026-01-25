Padma Awards: रोहित शर्मा, भगतसिंह कोश्यारी, अभिनेते धमेंद्र अन्... देशभरातील १३१ मान्यवरांना पद्म पुरस्कार २०२६ जाहीर, वाचा यादी

पद्म पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. या वर्षी देशभरातील १३१ प्रतिष्ठित व्यक्तींना सन्मानित केले जाईल. नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. २०२६ सालासाठी पाच पद्मविभूषण, १३ पद्मभूषण आणि ११३ पद्मश्री पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. अभिनेते धर्मेंद्र यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण प्रदान करण्यात आले आहे. तर रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, झारखंड राज्याच्या चळवळीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे नेते शिबू सोरेन यांना मरणोत्तर पद्मभूषण प्रदान करण्यात आले. महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनाही पद्मभूषण प्रदान करण्यात आले..Padma Awards 2026 List: देशाचा सन्मान, महाराष्ट्राची ओळख; पद्म पुरस्कार २०२६ मध्ये राज्यातील 'ही' व्यक्तिमत्त्वे चमकली.कला, समाजसेवा, उद्योग, विज्ञान, वैद्यकशास्त्र, क्रीडा इत्यादी विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्यांना हे पुरस्कार दिले जातात. दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनी हे पुरस्कार जाहीर केले जातात. राष्ट्रपती भवनात आयोजित एका विशेष समारंभात हे सन्मान प्रदान केले जातात. केरळ या निवडणूक राज्यातून आठ, तामिळनाडूतून १३, बंगालमधून ११ आणि आसाममधून ५ जणांना पद्म पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. याशिवाय, उत्तर प्रदेशातून ११ आणि महाराष्ट्रातून १६ जणांना पद्म पुरस्कार मिळाले आहेत..अभिनेते धर्मेंद्र यांना कलांसाठी पद्मविभूषण आणि व्ही.एस. अच्युतानंदन यांना त्यांच्या सामाजिक कार्यासाठी मरणोत्तर पद्मविभूषण प्रदान करण्यात आले. शिवाय, केरळचे के.टी. थॉमस यांना सामाजिक कार्यासाठी पद्मविभूषण आणि साहित्य आणि शिक्षणासाठी पी. नारायणन यांना पद्मविभूषण प्रदान करण्यात आले. उत्तर प्रदेशातील एन. राजम यांना कला क्षेत्रातील पद्मविभूषण प्रदान करण्यात आले..देशातील तिसरा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मभूषण या वर्षी १३ जणांना प्रदान करण्यात आला आहे. यामध्ये अलका याज्ञिक यांना कला, भगतसिंग कोश्यारी यांना सार्वजनिक व्यवहार, कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी यांना वैद्यकीय, केरळचे मामूटी यांना कला, डॉ. नोरी दत्तात्रेयडू यांना अमेरिकेचे वैद्यकीय, पियुष पांडे यांना कला, एसकेएम मलानंदन यांना सामाजिक कार्य, कर्नाटकचे एसआर गणेश यांना कला, झारखंडचे शिबू सोरेन यांना सार्वजनिक व्यवहार, उदय कोटक यांना उद्योजकता, व्हीके मल्होत्रा यांना सार्वजनिक व्यवहार, केरळचे वेल्लापल्ली नटेसन यांना सार्वजनिक व्यवहार आणि अमेरिकेचे विजय अमृतराज यांना क्रीडा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.