देश

Padma Awards: रोहित शर्मा, भगतसिंह कोश्यारी, अभिनेते धमेंद्र अन्... देशभरातील १३१ मान्यवरांना पद्म पुरस्कार २०२६ जाहीर, वाचा यादी

Padma Awards 2026 Announced: केंद्र सरकारने पद्म पुरस्कारांची घोषणा केली आहे. चित्रपट अभिनेते धर्मेंद्र यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण प्रदान करण्यात आले.
Padma Awards 2026 Announced

Padma Awards 2026 Announced

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

पद्म पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. या वर्षी देशभरातील १३१ प्रतिष्ठित व्यक्तींना सन्मानित केले जाईल. नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. २०२६ सालासाठी पाच पद्मविभूषण, १३ पद्मभूषण आणि ११३ पद्मश्री पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. अभिनेते धर्मेंद्र यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण प्रदान करण्यात आले आहे. तर रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, झारखंड राज्याच्या चळवळीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे नेते शिबू सोरेन यांना मरणोत्तर पद्मभूषण प्रदान करण्यात आले. महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनाही पद्मभूषण प्रदान करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Republic Day
award
Padma Vibhushan
Padma awards
padma bhushan award
Padmashree
Padma Shri awardee

Related Stories

No stories found.