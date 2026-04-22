Pahalgam News: पहलगाम हल्ला: गनबोटे कुटुंबाची कटू आठवण, अजूनही डोळे ओले; कौस्तुभ गनबोटे यांचे निधन;

पहलगामची ती नयनरम्य बैसरन खोरे... २२ एप्रिल २०२५ या दिवशी पर्यटकांच्या आनंदी कोलाहलात लष्करे तैयबाच्या दहशतवाद्यांनी २६ निष्पाप जीवांचा बळी घेतला. आज या घटनेला एक वर्षे उलटून गेले. पण या हल्ल्यात सर्वस्व गमावलेल्या पुण्यातील गनबोटे कुटुंबाच्या घरात आजही तीच कातर शांतता आहे. काळ पुढे सरकला असला, तरी कौस्तुभ गनबोटे यांच्या पत्नी संगीता यांच्या डोळ्यांतील अश्रू मात्र अजूनही आटलेले नाहीत..कौस्तुभ यांचे नाव काढताच संगीता यांचा कंठ दाटून येतो. त्या म्हणतात, ''तो दिवस आम्ही कधीच विसरू शकत नाही. आयुष्यभरासाठी तो मनावर कोरला गेला आहे. नातेवाईक समजावतात, नातवांमध्ये मन रमवण्याचा सल्ला देतात. मी स्थिर होण्याचा प्रयत्नही करते; पण काही प्रसंग असे येतात की त्यांची आठवण काळजावर ओरखडा ओढून जाते.''.गनबोटे कुटुंबाचा फरसाणचा व्यवसाय. घरातील सर्व जबाबदारी कौस्तुभ यांच्यावर होती. २००३ मध्ये मार्केट यार्ड परिसरात झालेल्या अपघातात ते परमेश्वराच्या कृपेने बचावले होते. रोज न चुकता ते स्वतः देवपूजा करायचे. 'मी कशी पूजा केली? छान झाली ना?' असे विचारायचे. जेवण काय बनवायचं, यासह प्रत्येक बाबी ते विचारत असत. पण विचारणारा तो आवाज कायमचा हरपला आहे. ते बजावून सांगायचे, 'मी अचानक गेलो, तर कोलमडून पडाल...' आणि नियतीने नेमका तोच घाला घातला..आंबे अन् बारशाची ती यादीत्यांची उणीव पावलोपावली जाणवते. अक्षय तृतीयेला ते न चुकता आंब्याची पेटी आणायचे. यंदा मुलगा कुणाल आंबे आणायला बाजारात गेला, पण त्याला कौस्तुभ आणत असलेले आंबे कुठेच मिळाले नाहीत... कारण त्यात त्यांच्या प्रेमाची जी गोडी होती, ती पैशाने कशी मिळणार? पहलगामला जाण्यापूर्वी नातू ऋत्विक तीन महिन्यांचा होता. सहलीवरून परतल्यावर त्याचे बारसे करण्याचे ठरवले होते. सुनेला त्यांनी वस्तूंची यादीही करायला सांगितली होती. पण ती यादी तशीच राहिली, असेही संगिता सांगतात..दुःखावर मात करत उभारला संसारसरकारने जाहीर केलेली सर्व आर्थिक मदत आम्हाला मिळाली. पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणांनी सर्वतोपरी मदत केली. त्यांचे मनापासून आभारी आहोत. कौस्तुभ यांच्या दूरदृष्टीमुळे आज कुटुंब तग धरून आहे. त्यांनी सुनेला फरसाण व्यवसायातील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार शिकवले होते. ती खंबीरपणे व्यवसाय सांभाळत आहे. मुलगा कुणालनेही आयटी कंपनीतील नोकरी सोडून व्यवसायात लक्ष घातले आहे. पण कौस्तुभ यांच्या जाण्याने उरली आहे ती फक्त न संपणारी प्रतीक्षा आणि डोळ्यांच्या कडा ओलावणाऱ्या आठवणी!