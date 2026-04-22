Pahalgam Attack: संतोष जगदाळे यांच्या कुटुंबाची अदृश्य वेदना; दहशतवादी हल्ल्याच्या आठवणींनी झोप हरवलेली, घरात अजूनही शांतता नाही

पुणे: ''संतोष जगदाळे हे आमच्या घरातील चैतन्य होते. ते नेहमी हसतमुख असायचे आणि इतरांनाही हसवायचे. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याने आमचा माणूस हिरावला आणि घरातले हसूही संपले. त्या दिवसापासून आम्हाला एकदाही शांत झोप लागलेली नाही. डोळे मिटताच ते बंदूक रोखलेले दहशतवादी दिसतात. ते दहशतवादी घराबाहेर आल्याची स्वप्न पडतात...'' सांगत होत्या, संतोष जगदाळे यांच्या पत्नी प्रगती जगदाळे. .पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात संतोष जगदाळे यांचा मृत्यू झाला. या घटनेला उद्या (ता. २२) एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या हल्ल्याची जखम जगदाळे कुटुंबीयांच्या मनात अजूनही ताजी आहे. त्या तारखेची चाहूलदेखील त्यांच्या मनात भयकंप निर्माण करत आहे. 'त्या हल्ल्याचा प्रसंग डोळ्यांसमोर तरळला नाही, असा या वर्षात एकही दिवस नव्हता,' असे सांगताना प्रगती जगदाळे यांच्या डोळ्यांतील आसवांना खळ नव्हता..''हल्ला झाला तो दिवस आमच्या सहलीचा खऱ्या अर्थाने पहिला दिवस होता. पण अवघ्या एका तासात होत्याचे नव्हते झाले. आपल्या डोळ्यांसमोर आपल्या माणसाला रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले पाहण्याचा प्रसंग भयानक होता. आपण काही करू शकत नाही, ही असहाय्य भावना फार त्रास देणारी होती,'' अशा शब्दांत त्यांनी वेदनांना वाट मोकळी करून दिली..'सामान्य माणूस भरडला जातो'''अशा प्रकारच्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये सामान्य माणूसच भरडला जातो. त्या हल्ल्याला प्रत्त्युत्तर देण्यासाठी सरकारने केलेल्या कारवाईचे समाधान आहे. पण भविष्यात असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत आणि आमच्यासारखी वेळ अन्य कुटुंबांवर येऊ नये, यासाठी सरकारने पावले उचलावीत,'' अशी अपेक्षा प्रगती जगदाळे यांनी व्यक्त केली..नोकरी मिळाली; पण प्रचंड मनस्ताप''दहशतवादी हल्ल्यानंतर घरी सांत्वनासाठी आलेल्या नेत्यांनी नोकरीचे आश्वासन दिले. मात्र त्यासाठी वर्षभर पाठपुरावा करताना प्रचंड मानसिक त्रास झाला. नेत्यांपर्यंत पोहोचू न देणारी यंत्रणा आणि त्यांचा ढिसाळपणा त्रासदायक होता,'' अशा शब्दांत मुलगी आसावरी जगदाळे यांनी आपली व्यथा बोलकी केली..आसावरी यांना हल्ल्यानंतर अकरा महिन्यांनी पुणे महापालिकेत प्रशासकीय पदावर नियुक्तीपत्र देण्यात आले. 'या काळात पत्राचा पाठपुरावा करताना क्लेश झाले. एका क्षणी तर मी आणि आईने हतबल होऊन सगळे सोडून द्यायचे ठरवले होते, असे आसावरी सांगत होत्या. हल्ल्याचा प्रसंग आजही डोळ्यांसमोरून जात नाही, असे सांगताना त्या म्हणाल्या, ''या घटनेतून बाहेर येण्यासाठी आम्ही समुपदेशन घेतले, औषधे घेतली. पण औषधांनी फक्त झोप लागू शकते; त्या दिवशी अनुभवलेली दहशत कधीही विसरू शकत नाही. आमच्या मृत्यूपर्यंत हा प्रसंग कधीही पुसला जाणार नाही.''