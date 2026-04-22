Pahalgam: कटू स्मृतींच्या वेदनांना अंत नाही; पीडितांच्या दुःखाला पारावार नाही; पर्यटन थांबल्याने स्थानिकांची रोजीरोटी हिरावली

श्रीनगर: जम्मू- काश्मीरमधील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याला उद्या (ता. २२) एक वर्ष पूर्ण होत आहे. पाकिस्तानातून आलेल्या दहशतवाद्यांनी २५ पर्यटकांना धर्म विचारून त्यांना गोळ्या घातल्या होत्या. या हल्ल्याने अवघा देश हादरला होता. त्या घटनेच्या कटू स्मृती आजही देशवासीयांच्या मनात आहेत. .या हल्ल्यामुळे अनेकांची कुटुंबे उद् ध्वस्त झाली. घरातील कर्ता माणूस गेल्याने कुटुंबाचा आधारच हरवला. या हल्ल्याचा मोठा फटका स्थानिक पर्यटनाला बसला असून अनेकांची रोजी-रोटी हिरावली गेली आहे. नंदनवनातील बहुतांश पर्यटनस्थळी आज भयाची छाया कायम दिसते..आजही पहलगामध्ये एक भीषण शांतता दिसून येते. बेताब खोरे आणि आरू ही दोन्ही पर्यटनस्थळे खुली करण्यात आली असली तरीसुद्धा बैसरनला लागलेले कुलूप मात्र अद्याप कायम आहे. सुरक्षेचा उपाय म्हणून जम्मू- काश्मीरमधील अधिकाऱ्यांनी सहलींचे आयोजनकर्ते, पर्यटकांची तट्टूवरून ने आण करणारे स्थानिक तरुण यांची ओळख पटविण्यासाठी क्यूआर कोड प्रणालीचा आधार घेतला आहे..'रिअल टाइम डिजिटल व्हेरिफिकेशन'साठी या प्रणालीचा आधार घेण्यात आला आहे. काश्मीरमधील प्रसिद्ध पर्यनटस्थळी काम करणारे सहलींचे २५ हजारांपेक्षाही अधिक आयोजक, पोनी- राइड ऑपरेटर, छायाचित्रकार, फेरीवाले, दुकानदार आणि बाहेरील विक्रेते यांची या माध्यमातून ओळख पटविण्यात येईल. या नव्या सुरक्षा प्रणालीचे स्थानिक उद्योजकांनी स्वागत केले आहे....त्या प्रसंगावर बोलायचे नाहीपहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याने अनेकांचे जीवन आरपार बदलून गेले. या हल्ल्यामध्ये ज्या २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता त्यात कोचीतील एन. रामचंद्रन यांचाही समावेश होता. आज एकवर्षानंतरही त्यांचे कुटुंब या धक्क्यातून सावरलेले नाही. त्या दिवशी रामचंद्रन हे पत्नी, मुलगी आणि नातवंडे यांच्यासमवेत काश्मीरच्या सहलीवर आले होते. पण हे असे काही आक्रीत घडेल हे कुणाच्या गावीही नव्हते. माध्यमांनी आज त्यांची कन्या आरती आर मेनन यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी भाष्य करण्यास नकार दिला. '' त्या घटनेला एक वर्ष उलटून गेले असून आमच्यासाठी काहीच बदलेले नाही. जे झाले त्यावर मला काहीच बोलायचे नाही. '' असे त्या म्हणाल्या. त्या कटूस्मृती कायमच्या विस्मरणात जाव्यात या उद्देशाने त्यांनी आता कायमस्वरूपी दुबईमध्ये परतण्याचा निर्णय घेतला आहे..नरवाल कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगरदहशतवादी हल्ल्यामध्ये भारतीय नौदलाचे अधिकारी ले. विनय नरवाल हे मृत्युमुखी पडले होते. नरवाल कुटुंबीयावरील दुःखाचा डोंगर आजही कायम आहे. हा हल्ला झाला तेव्हा विनय आणि हिमांशी हे दाम्पत्य मधुचंद्रासाठी काश्मीरमध्ये आले होते. विनय यांचे वडील राजेश म्हणाले की,'' आमचे कुटुंब आजही त्या धक्क्यातून सावरलेले नाही. कर्ता मुलगा आम्ही त्या हल्ल्यामध्ये गमावला आहे. \\आम्ही खूप सारी स्वप्न पाहिली होती पण ती त्या घटनेनंतर मातीमोल झाली. नरवाल कुटुंबीय हे सध्या कर्नालमध्ये वास्तव्यास आहेत. विनयला भारतीय हवाई दलामध्ये जायचे होते पण त्याला नौदलामध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. देशासाठी काम करण्याची संधी मिळाल्याने तो आनंदी होता. पण त्या घटनेनंतर आमचे जीवनच पूर्णपणे बदलून गेले.''.