Pahalgam: कटू स्मृतींच्या वेदनांना अंत नाही; पीडितांच्या दुःखाला पारावार नाही; पर्यटन थांबल्याने स्थानिकांची रोजीरोटी हिरावली

Lives Lost and Families Affected: पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याला एक वर्ष; २५ पर्यटकांचा मृत्यू, स्थानिक पर्यटन ठप्प. मृत्युमुखी पडलेल्या ले. विनय नरवाल आणि एन. रामचंद्रन यांच्या कुटुंबीयांचे दुःख अजूनही ताजे.
श्रीनगर: जम्मू- काश्मीरमधील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याला उद्या (ता. २२) एक वर्ष पूर्ण होत आहे. पाकिस्तानातून आलेल्या दहशतवाद्यांनी २५ पर्यटकांना धर्म विचारून त्यांना गोळ्या घातल्या होत्या. या हल्ल्याने अवघा देश हादरला होता. त्या घटनेच्या कटू स्मृती आजही देशवासीयांच्या मनात आहेत.

