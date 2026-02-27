Pakistan Afghanistan Conflict : पाकिस्तानकडून अफगाणिस्तानविरुद्ध 'थेट युद्धा'ची घोषणा; काबुल आणि कंदहारमध्ये हवाई हल्ले

Pakistan Airstrikes Afghanistan : मागच्या ४ दिवसांपासून अचानक पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान सीमा भागात अचानक तणावपूर्ण वातावरणाचे रूपांतर आता भीषण युद्धात झाले आहे. पाकिस्तानने अधिकृतपणे अफगाणिस्तानविरुद्ध 'थेट युद्ध' (Open War) पुकारल्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेनंतर काही वेळातच पाकिस्तानी हवाई दलाने अफगाणिस्तानची राजधानी काबुल आणि महत्त्वाचे शहर असलेल्या कंदहारमध्ये भीषण हवाई हल्ले चढवले आहेत. या कारवाईमुळे दक्षिण आशियातील भूराजकीय परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानने हे पाऊल दहशतवादी गटांविरुद्धच्या कारवाईचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. पाकिस्तानचा आरोप आहे की, अफगाणिस्तानच्या भूमीवरून 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान' (TTP) सारख्या संघटना पाकिस्तानमध्ये सातत्याने हल्ले करत आहेत. वारंवार इशारा देऊनही अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारने यावर नियंत्रण न मिळवल्याने पाकिस्तानने ही लष्करी कारवाई सुरू केली आहे..काबुल आणि कंदहारमध्ये हाहाकारपाकिस्तानी लढाऊ विमानांनी काबुल आणि कंदहारमधील संशयित दहशतवादी तळांना लक्ष्य केले. या हवाई हल्ल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. स्थानिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरांमध्ये अनेक ठिकाणी धुराचे लोट दिसत असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे..Afghanistan–Pakistan War: अफगाण-पाक संघर्षाने घेतलं भीषण रूप! 15 चौक्या ताब्यात, 55 सैनिक ठार, सीमेवर रक्तरंजित संग्राम….अफगाणिस्तानची प्रतिक्रियापाकिस्तानच्या या आक्रमक पवित्र्यावर अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. "हा अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्वावर झालेला हल्ला असून याचे गंभीर परिणाम पाकिस्तानला भोगावे लागतील," असा इशारा तालिबानच्या प्रवक्त्यांनी दिला आहे. अफगाणिस्ताननेही सीमेवर आपली सुरक्षा दले तैनात करण्यास सुरुवात केली असून प्रतिहल्ला करण्याची तयारी दर्शवली आहे..जागतिक समुदायाची चिंतादोन मुस्लिम राष्ट्रांमधील या थेट संघर्षामुळे संयुक्त राष्ट्रे आणि जागतिक महासत्तांनी चिंता व्यक्त केली आहे. दक्षिण आशियातील शांतता भंग होण्याची शक्यता असून, यामुळे या भागात मोठे निर्वासित संकट उभे राहू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. भारतासह शेजारील देश या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. सध्या सीमेवर दोन्ही देशांचे सैन्य आमनेसामने असून कोणत्याही क्षणी संघर्षाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.