पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत पाकिस्तानची एन्ट्री, तृणमूलच्या नेत्याचं वादग्रस्त विधान

West Bengal Assembly Election 2021: पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीचा प्रचार आता चांगलाच रंगला आहे. दरम्यान, विरोधकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना विविध पक्षांचे नेते वादग्रस्त विधानं करत असल्याचं दिसून येत आहे. दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसच्या एका नेत्यानं पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत चक्क पाकिस्तानचा (Pakistan) उल्लेख करत वादग्रस्त विधान केलं. यामुळे ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे.

We are 30% and they are 70%. They will come to power with the support of the 70%, they should be ashamed. If our Muslim population moves to one side then we can create 4 new Pakistans. Where will 70% of the population go?: TMC leader Sheikh Alam (24.03) pic.twitter.com/MrmbjyDad9

