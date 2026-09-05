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Pakistan Chief of Defence Forces : पाकिस्तानची नवी खेळी; लष्करी व्यवस्थेत ऐतिहासिक सत्ताबदल, असीम मुनीर बनले ‘चीफ ऑफ डिफेन्स'

Pakistan Military Command : पाकिस्तानच्या लष्करी व्यवस्थेत मोठा बदल झाला आहे. असीम मुनीर यांच्याकडे लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या ऑपरेशनल कमांडची सूत्रे सोपवण्यात आली आहेत.
Pakistan Chief of Defence Forces

Pakistan Chief of Defence Forces

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Asim Munir CDF : पाकिस्तानच्या लष्करी व्यवस्थेत ऐतिहासिक सत्ताबदल झाला आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या नव्या कायद्यामुळे लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही दलांची सूत्रे आता एकाच अधिकाऱ्याच्या हाती देण्यात आली आहेत. फील्ड मार्शल असीम मुनीर हे पाकिस्तानचे पहिले ‘चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस’ (CDF) बनले असून, लष्करप्रमुखपदासोबतच त्यांच्याकडे तिन्ही दलांचे वैधानिक आणि कार्यकारी नेतृत्व आले आहे. ‘डिफेन्स फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान अॅक्ट, २०२६’ अंतर्गत ‘चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस’ (CDF) हे नवे पद निर्माण करण्यात आले आहे.

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