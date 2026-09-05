Pakistan Chief of Defence Forces : पाकिस्तानची नवी खेळी; लष्करी व्यवस्थेत ऐतिहासिक सत्ताबदल, असीम मुनीर बनले ‘चीफ ऑफ डिफेन्स'

Asim Munir CDF : पाकिस्तानच्या लष्करी व्यवस्थेत ऐतिहासिक सत्ताबदल झाला आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या नव्या कायद्यामुळे लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही दलांची सूत्रे आता एकाच अधिकाऱ्याच्या हाती देण्यात आली आहेत. फील्ड मार्शल असीम मुनीर हे पाकिस्तानचे पहिले ‘चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस’ (CDF) बनले असून, लष्करप्रमुखपदासोबतच त्यांच्याकडे तिन्ही दलांचे वैधानिक आणि कार्यकारी नेतृत्व आले आहे. ‘डिफेन्स फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान अॅक्ट, २०२६’ अंतर्गत ‘चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस’ (CDF) हे नवे पद निर्माण करण्यात आले आहे..या पदावर फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, ते लष्करप्रमुखपदासोबतच CDF म्हणूनही जबाबदारी सांभाळणार आहेत. CDF ला तिन्ही दलांवर वैधानिक आणि कार्यकारी नियंत्रण देण्यात आले असून, ते थेट केंद्र सरकारला अहवाल देतील..यापूर्वी तिन्ही दलांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी १९७६ मध्ये ‘चेअरमन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी’ हे पद निर्माण करण्यात आले होते. मात्र, या पदाला नौदल किंवा हवाई दलावर थेट आदेश देण्याचा अधिकार नव्हता. नव्या CDF पदामुळे ही व्यवस्था पूर्णपणे बदलली आहे..या बदलामुळे पाकिस्तानच्या लष्करी व्यवस्थेवर लष्कराचा प्रभाव आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अण्वस्त्र दलाच्या कमांडशी संबंधित पदासाठी लष्करी अधिकारी असणे कायद्याने अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे नौदल आणि हवाई दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कारकीर्दीवरही लष्कराच्या नेतृत्वाचा प्रभाव वाढू शकतो, अशी विश्लेषकांची भूमिका आहे..Pakistan Politics: अली खान ते इम्रान खान... पाकिस्तानच्या सत्ताधाऱ्यांचा शेवट नेहमीच वेदनादायी का? वाचा राजकारणाचा काळा इतिहास.नव्या व्यवस्थेमुळे जमीन, समुद्र, हवाई क्षेत्रासोबतच सायबर आणि ड्रोन ऑपरेशन्समध्ये अधिक समन्वय साधणे, तिन्ही दलांमधील स्वतंत्र निर्णयप्रक्रिया कमी करणे आणि युद्धजन्य किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत निर्णय घेण्याचा वेग वाढवणे, हा सरकारचा उद्देश आहे. पाकिस्तानच्या लष्करी कमांड संरचनेत १९७६ नंतरचा हा सर्वात मोठा बदल मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.