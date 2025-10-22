देश

Jaish-e-Mohammed : पाकिस्तानचा नवा डाव! महिलांसाठी 'जिहादी कोर्स'ची ऑनलाईन सुरुवात; प्रवेश फी फक्त 156 रुपये, कोर्समध्ये काय शिकवले जाणार?

Jaish-e-Mohammed Launches Online Jihadi Course for Women : पाकिस्तानस्थित जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेने महिलांसाठी ‘जिहादी कोर्स’ ऑनलाईन सुरू केला आहे. फक्त ₹१५६ फी घेऊन महिलांना भरती व प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
Jaish-e-Mohammed Online Jihadi Course : पाकव्याप्त संस्थानिक दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मद (JeM) आता महिलांमध्ये भरती आणि निधी उभारणी करण्यासाठी नवीन पद्धत अवलंबली आहे. न्यूज संस्था एनडीटीव्ही यांनी मिळवलेल्या नव्या दस्तऐवजांनुसार, संघटनेने तुफत अल-मुमिनत नावाचा ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स सुरू केला आहे, जो महिलांना इस्लाम आणि 'जिहाद'बद्दल मार्गदर्शित करेल, तसेच त्यांना जमात-उल-मुमिनत (महिला ब्रिगेड) मध्ये सामील होण्यास प्रेरित करेल.

