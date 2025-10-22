Jaish-e-Mohammed : पाकिस्तानचा नवा डाव! महिलांसाठी 'जिहादी कोर्स'ची ऑनलाईन सुरुवात; प्रवेश फी फक्त 156 रुपये, कोर्समध्ये काय शिकवले जाणार?

Jaish-e-Mohammed Online Jihadi Course : पाकव्याप्त संस्थानिक दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मद (JeM) आता महिलांमध्ये भरती आणि निधी उभारणी करण्यासाठी नवीन पद्धत अवलंबली आहे. न्यूज संस्था एनडीटीव्ही यांनी मिळवलेल्या नव्या दस्तऐवजांनुसार, संघटनेने तुफत अल-मुमिनत नावाचा ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स सुरू केला आहे, जो महिलांना इस्लाम आणि 'जिहाद'बद्दल मार्गदर्शित करेल, तसेच त्यांना जमात-उल-मुमिनत (महिला ब्रिगेड) मध्ये सामील होण्यास प्रेरित करेल..दस्तऐवजांनुसार, हा कोर्स ८ नोव्हेंबरपासून ऑनलाईन सुरू होणार आहे. दररोज होणाऱ्या 'व्याख्यानांचा' कालावधी सुमारे ४० मिनिटे असणार असून, कोर्सचे नेतृत्व मसूद अझहरच्या परिवारातील महिलांच्या हाती आहे. मसूद अझहरच्या दोन बहिणी सादिया अझहर आणि समायरा अझहर या वर्गांचे नेतृत्व करतील अशी माहिती आली आहे..Government Officer : संघाच्या पथसंचलनात सहभागी झालेल्या आणखी एका सरकारी कर्मचाऱ्यावर कारवाई; वैद्यकीय अधिकाऱ्याला केलं निलंबित.रिपोर्टनुसार, जैशने कोर्समध्ये प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक इच्छुक महिलेकडून ५०० पाकिस्तानी रुपयांचे (सुमारे ₹१५६) फी आकारण्यास सुरुवात केली आहे; इच्छुकांना ऑनलाईन फॉर्म भरावे लागतील. हे शुल्क संघटनेच्या निधी उभारणीच्या प्रयत्नांचे एक भाग असल्याचा आरोप केला जात आहे..एनडीटीव्हीच्या माहितीप्रमाणे, या मोहिमेमध्ये मसूद अझहरच्या घराण्याचे महिला सदस्य सक्रिय भूमिका निभावत आहेत. सादिया अझहरकडे जमात-उल-मुमिनतचे नेतृत्व सोपवण्यात आल्याचे दस्तऐवजात म्हटले आहे. सादियाचा पती युसूफ अझहर हा बहावलपूर येथील जैश मुख्यालयावरील ऑपरेशन ‘सिंदूर’ या एअर स्ट्राइक दरम्यान मारला गेला होता, अशी पार्श्वभूमीही नोंदवली आहे..जैशच्या या नव्या पद्धतीमागचे कारण, पारंपरिक पाकिस्तानातील सामाजिक बंधनांमुळे महिलांना सार्वजनिक कार्यक्रमात उघडपणे सहभाग घेणे कठीण आहे, म्हणून ऑनलाईन मार्गातून भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रक्रियेद्वारे जैश आयएसआयएस, हमास किंवा एलटीटीईच्या पद्धतीनुसार स्वतःच्या महिला ब्रिगेडची उभारणी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही दस्तऐवज सुचवतात. या ब्रिगेडचा वापर आत्मघाती किंवा फिदायीन हल्ल्यांसाठी केला जाऊ शकतो, असा धोका अधिकाऱ्यांना वाटतो..मसूद अझहरने ८ ऑक्टोबरला महिला ब्रिगेडची घोषणा केली होती, आणि १९ ऑक्टोबरला पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये ‘दुख्तरान-ए-इस्लाम’ या कार्यक्रमातून महिलांना संमेलनात आणण्याचे प्रयत्नही नोंदले गेले. त्याचप्रमाणे, मसूदच्या शेवटच्या जाहीर भाषणानंतर निधी उभारणी मोहिमा तीव्र झाल्या आहेत, असेही दस्तऐवजात नमूद आहे..CM Yogi Adityanath : 'राजकीय इस्लाम'मुळे सनातन धर्माचे सर्वात मोठे नुकसान; शिवरायांचा उल्लेख करत CM योगी म्हणाले, 'आपल्या पूर्वजांनी...'.तज्ञ आणि सुरक्षा यंत्रणांचे मत आहे, की ऑनलाईन कोर्स आणि कमी फी आकारण्याची पद्धत संघटनेच्या छुप्या भरती व निधी संकलनासाठी धोका वाढवते. फाइनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) संदर्भात पाकिस्तानवर राहिलेल्या दायित्वांची अंमलबजावणी या पद्धतीने फसवली जात आहे, असा आरोपही दस्तऐवजांमधून उठवण्यात आला आहे..या प्रकरणाचे तपशील आणि दस्तऐवज एनडीटीव्हीने प्रकाशित केले आहेत. स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संस्थांकडून या विषयावर पुढील तपास सुरू आहेत आणि संबंधित यंत्रणांच्या म्हणण्यांनुसार, या प्रकारच्या ऑनलाईन मोहिमांवर सजग राहणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.