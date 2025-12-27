देश

Pakistani Terrorist: मोठी बातमी! ३० ते ३५ दहशतवादी लपून बसलेत; भारतीय लष्कराची शोधमोहीम सुरू, पण कुठे?

Pakistani Terrorists News: भारतीय लष्कराने जम्मू आणि काश्मीरमधील किश्तवाड आणि दोडा जिल्ह्यात पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी हिवाळी दहशतवादविरोधी मोहिमा तीव्र केल्या आहेत.
जम्मू आणि काश्मीरच्या दोडा आणि किश्तवाड भागात ३०-३५ पाकिस्तानी दहशतवादी लपल्याची माहिती भारतीय लष्कराला मिळाली आहे. प्रतिकूल हवामान असूनही भारतीय लष्कराने या बर्फाळ भागात दहशतवाद्यांवर मोठ्या प्रमाणात शोध मोहीम सुरू केली आहे. गुप्तचर संस्थांनी या भागात लपलेल्या दहशतवाद्यांबद्दलची माहिती लष्कराला दिली आहे.

