Pakistani Terrorist: मोठी बातमी! ३० ते ३५ दहशतवादी लपून बसलेत; भारतीय लष्कराची शोधमोहीम सुरू, पण कुठे?

जम्मू आणि काश्मीरच्या दोडा आणि किश्तवाड भागात ३०-३५ पाकिस्तानी दहशतवादी लपल्याची माहिती भारतीय लष्कराला मिळाली आहे. प्रतिकूल हवामान असूनही भारतीय लष्कराने या बर्फाळ भागात दहशतवाद्यांवर मोठ्या प्रमाणात शोध मोहीम सुरू केली आहे. गुप्तचर संस्थांनी या भागात लपलेल्या दहशतवाद्यांबद्दलची माहिती लष्कराला दिली आहे..भारतीय लष्कराच्या सूत्रांनुसार, हिवाळ्याच्या काळात दहशतवादी घटनांमध्ये सामान्यतः घट होते. परंतु यावेळी लष्कराने आपली रणनीती बदलली आहे आणि हिवाळ्यातही आपल्या कारवाया तीव्र केल्या आहेत. हे साध्य करण्यासाठी, जम्मू-काश्मीर पोलीस आणि सीआरपीएफसह लष्करालाही सज्ज करण्यात आले आहे. गुप्तचर यंत्रणेनुसार, हिवाळ्यातील चिल्ला-कलनमुळे, दहशतवाद्यांनी दोडा आणि किश्तवारच्या उंचावरील भागात आश्रय घेतला आहे..Crime: तरुणीनं प्रियकराला गुड मॉर्निंगचा मेसेज पाठवला; प्रेयसीला राग अनावर, क्रीडांगणात गाठलं अन्..., काय घडलं?.परिणामी, भारतीय लष्कराच्या राष्ट्रीय रायफल्स (RR) च्या तुकड्या दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी या उंचावरील आणि अत्यंत धोकादायक भागात तैनात करण्यात आल्या आहेत. या तुकड्या ड्रोन आणि थर्मल इमेजिंग उपकरणांनी सुसज्ज आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमधील चिल्लई कलान हंगाम हाडांना थंड करणारा असतो. हा कालावधी साधारणपणे २१ डिसेंबर ते ३१ जानेवारी पर्यंत असतो. या काळात दोडा-किश्तवाडच्या उंच भागात जोरदार बर्फवृष्टी होते..परंतु भारतीय सैन्य हिवाळ्यातील कारवाईसाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, पहलगाम हत्याकांड घडवणारे पाकिस्तानी दहशतवादीही दोडा आणि किश्तवार मार्गे दक्षिण काश्मीरमधील अनंतनागमध्ये पोहोचले. म्हणूनच यावेळी लष्कर बदला घेण्यासाठी कोणतीही जागा सोडण्यास तयार नाही. अहवालांनुसार, दहशतवाद्यांच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी लष्कराने दोडा आणि किश्तवारच्या बर्फाळ भागात तात्पुरते तळ आणि देखरेख चौक्या स्थापन केल्या आहेत..Crime: फक्त २० रुपयांवरून वाद पेटला, पतीला राग अनावर झाला, आधी पत्नीला संपवलं नंतर..; धक्कादायक कृत्यानं गाव हादरलं.दहशतवादी हालचाली आणि लपण्याची ठिकाणे ओळखण्यासाठी भारतीय लष्कराने अनेक एजन्सींकडून गोळा केलेल्या गुप्तचर माहितीचे काळजीपूर्वक विश्लेषण केले आहे. भारतीय लष्कर पोलीस आणि सीआरपीएफच्या सहकार्याने दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी अचूक माहितीची वाट पाहत आहे. भारतीय लष्कर परस्परविरोधी कारवाया टाळण्यासाठी आणि दहशतवाद्यांवर व्यापक कारवाई करण्यासाठी संयुक्त मोहिमा राबविण्याचा प्रयत्न करत आहे..दहशतवादी स्थानिक गावकऱ्यांवर अन्न आणि निवारा पुरवण्यासाठी दबाव आणत असल्याच्या वृत्तानंतर लष्कराने त्यांच्या हिवाळी कारवाया देखील तीव्र केल्या आहेत. दहशतवाद्यांना वेगळे करण्यासाठी लष्कराची उपस्थिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.