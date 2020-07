कराची : संपूर्ण जगभारात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात असताना पाकिस्तानमध्ये कोरोना विषाणूमुळे परिस्थिती गंभीर आणि चिंताजनक होत आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यानंतर आरोग्य मंत्र्यांनाही कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. आरोग्यमंत्री डॉ. जफर मिर्जाही करोना संक्रमित झाले आहेत. आरोग्यमंत्री मिर्जा यांच्या कोरोनाचा चाचणीचा अहवाल काल (ता. ०६) सोमवारी पॉझिटिव्ह आला आहे. त्यानंतर जफर मिर्जा यांनी स्वत:ला घरातच क्वारइंटाइन केलं आहे.

ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

दरम्यान याआधी शुक्रवारी परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरैशी यांना करोनाचा संसर्ग झाल्याचे समोर आलं होतं. दोन्ही नेत्यांच्या संपर्कातील लोकांना क्वारंटाइन करण्यात आलं आहे. सोमवारी मिर्जा यांनी ट्विटरद्वारे करोनाचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याची माहिती दिली. ते म्हणाले की, गेल्या काही दिवसांपासून मला कोरोनाची लक्षणे जाणवली होती. त्यावेळी योग्य ती काळजीही घेतली. कोरोनाची चाचणी केल्यानंतर रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. त्यामुळे मी स्वत: ला होम क्वारंटाइन करत आहे. यावेळी मिर्जा यांनी करोना लढ्यातील आपल्या सहकाऱ्यांचं कौतुक केलं होतं.

<327> I have tested positive for COVID-19. Under med advice I have isolated myself at home & taking all precautions. I have mild symptoms. Please keep me in your kind prayers. Colleagues, keep up the good work! You are making a big difference & I am proud of you.

— Zafar Mirza (@zfrmrza) July 6, 2020