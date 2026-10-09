Palamu Tiger: ‘प्रताप’ वाघ बनला राष्ट्रीय पोलीस तिरंदाजी स्पर्धेचा शुभंकर; बेतला अभयारण्याचा गौरव

झारखंड: झारखंडमधील पलामू व्याघ्र प्रकल्पातील (PTR) ‘प्रताप’ या वाघाची रांची येथे होणाऱ्या अखिल भारतीय पोलीस तिरंदाजी अजिंक्यपद स्पर्धेचा अधिकृत शुभंकर म्हणून निवड करण्यात आली आहे. २२ ते २६ ऑक्टोबरदरम्यान या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. बेतला राष्ट्रीय उद्यानातील कॅमेरा ट्रॅपमध्ये टी-०७ (T-07) या क्रमांकाने नोंद झालेल्या प्रतापला या निवडीमुळे राष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळणार आहे.या स्पर्धेच्या निमित्ताने क्रीडा क्षेत्रासोबतच झारखंडमधील वन्यजीव आणि निसर्ग संवर्धनाकडेही लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. वाघाची ताकद, शौर्य आणि एकाग्रता ही तिरंदाजी स्पर्धेच्या भावनेशी जोडण्यात आली आहे..मध्य प्रदेश-छत्तीसगडच्या जंगलातून पलामूत दाखल‘प्रताप’ हा पलामू व्याघ्र प्रकल्पात आढळलेला तरुण नर वाघ आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या जंगलांतून फिरत तो झारखंडमधील पलामूच्या जंगलात दाखल झाला. २०२४च्या अखेरीस बेतला राष्ट्रीय उद्यानातील कॅमेरा ट्रॅपमध्ये त्याची छायाचित्रे नोंदवण्यात आली होती.पलामूच्या जंगलात स्थिरावल्यामुळे प्रतापचे अस्तित्व स्थानिक व्याघ्र संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे. जंगलातील भक्ष्य उपलब्धता आणि नैसर्गिक अधिवास यांमुळे तो या परिसरात टिकून राहिल्याचे सांगितले जाते..मानवी वस्तीपासून दूर राहतो प्रतापपलामू व्याघ्र प्रकल्पाचे उपसंचालक प्रजेशकांत जेना यांच्या माहितीनुसार, प्रताप मानवी हालचालींपासून अंतर राखून जंगलाच्या आतील भागात वावरतो. त्याच्या हालचालींची नोंद वनविभागाकडून ठेवली जात आहे. व्याघ्र गणनेच्या प्रक्रियेतही त्याच्या अधिवासाची आणि हालचालींची माहिती महत्त्वाची ठरते.पलामूमध्ये वाघांची संख्या वाढवण्याची योजनापलामू व्याघ्र प्रकल्पात वाघांची संख्या वाढवण्यासाठी वनविभागाकडून ‘टायगर सप्लिमेंटेशन प्रोग्राम’ राबवण्याची योजना आहे. याअंतर्गत इतर राज्यांतून दोन वाघिणी आणि एका नर वाघाला येथे आणण्याचे नियोजन असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.या योजनेत प्रतापसाठी वाघीण आणण्याचाही विचार आहे. त्यातून भविष्यात येथे वाघांची संख्या वाढण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, अशा संवर्धन कार्यक्रमाचे यश वाघांचे अनुकूलन, अधिवासाची स्थिती, भक्ष्याची उपलब्धता आणि वन्यजीव व्यवस्थापनावर अवलंबून असेल..प्रताप’ची निवड का झाली?झारखंड सशस्त्र पोलीस दलाचे महानिरीक्षक सुनील भास्कर यांच्या माहितीनुसार, वाघ हा ताकद, आत्मविश्वास, एकाग्रता आणि शौर्याचे प्रतीक आहे. त्यामुळे तिरंदाजी स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंसाठी तसेच पोलीस जवानांसाठी तो प्रेरणादायी शुभंकर ठरू शकतो.स्पर्धेच्या अधिकृत लोगोसोबत प्रतापच्या प्रतीकात्मक चित्राचा वापर करण्यात येणार आहे.‘जुही’ हत्तीणीनंतर बेतलाला पुन्हा राष्ट्रीय ओळखयापूर्वी २०२३मध्ये आशियाई महिला हॉकी चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी बेतला राष्ट्रीय उद्यानातील ‘जुही’ हत्तीणीची शुभंकर म्हणून निवड करण्यात आली होती. आता प्रतापची राष्ट्रीय पोलीस तिरंदाजी स्पर्धेसाठी निवड झाल्याने पलामू आणि बेतला परिसरातील वन्यजीवांकडे पुन्हा लक्ष वेधले जाणार आहे.क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून वन्यजीव संवर्धनाचा संदेश अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची संधी या निवडीमुळे उपलब्ध झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.