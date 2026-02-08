देश

'मी सुद्धा तुझा आजोबाच आहे!' CM योगींचा चिमुकल्याशी संवाद; आपल्या गावात मुख्यमंत्री नाही तर 'घरचा माणूस' म्हणून वावरले

सत्तेच्या शिखरावर असूनही आपल्या मातीशी आणि माणसांशी असलेली त्यांची ओढ पाहून पंचूर गावकरी झाले भावूक.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शुक्रवारी आपल्या मूळ गावी, म्हणजेच उत्तराखंडमधील पंचूर येथे मुक्काम केला. सत्तेच्या शिखरावर असूनही आपल्या मातीशी आणि माणसांशी असलेली त्यांची ओढ पाहून गावकरी भावूक झाले.

