MP: पन्ना राष्ट्रीय उद्यानात आता १९ पर्यटक एकाच वेळी करू शकतील सफारी; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते १० नवीन कॅंटर बसेसना हिरवा कंदील

मध्य प्रदेशात वन्यजीव पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि पर्यटकांच्या सोयीसुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. पन्ना राष्ट्रीय उद्यानात येणाऱ्या पर्यटकांना आता जंगल सफारीचा अनुभव अधिक सोयीस्कर आणि रोमांचक मिळणार आहे..सोमवारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मंडला गेटवरून १० नवीन कॅंटर बसेसना हिरवा कंदील दाखवून रवाना केले. या बसेस सुरू झाल्यामुळे पार्कची पर्यटन क्षमता वाढेलच, पण ज्या पर्यटकांना अनेकदा ऑनलाइन बुकिंग न मिळाल्याने निराश होऊन परत जावे लागत होते, त्यांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे..एकाच वेळी १९ पर्यटकांसाठी आरामदायी प्रवासमध्य प्रदेश पर्यटन विकास महामंडळाने उपलब्ध करून दिलेल्या या नवीन कॅंटर बसेस खास करून पर्यटकांच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक बसमध्ये एकाच वेळी १९ पर्यटक बसू शकतील.या बसेस सामान्य सफारी वाहनांपेक्षा अधिक लांब आणि उंच आहेत. उंची जास्त असल्यामुळे पर्यटकांना जंगल आणि वन्यजीवांचे दृश्य अधिक चांगल्या प्रकारे दिसेल. यामध्ये पाय ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा (Leg Space) आणि आसनव्यवस्था अतिशय आरामदायक बनवण्यात आली आहे, ज्यामुळे जंगलातील खडबडीत रस्त्यांवरही प्रवास सुखद राहील. या बसेस लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अधिक सुरक्षित मानल्या जात आहेत..ऑनलाइन बुकिंगवरील अवलंबित्व संपुष्टातपीक सीझनमध्ये नॅशनल पार्क्समध्ये सफारीसाठी ऑनलाइन स्लॉट खूप लवकर भरले जातात. त्यामुळे अनेक पर्यटक पार्कपर्यंत पोहोचूनही सफारीचा आनंद घेण्यापासून वंचित राहायचे. पण या १० नवीन कॅंटर बसेस सुरू झाल्यामुळे ही समस्या बऱ्याच अंशी सुटणार आहे..आता पर्यटकांना पूर्णपणे ऑनलाइन बुकिंगवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. नवीन व्यवस्थेनुसार, नॅशनल पार्कच्या प्रवेशद्वारावरच 'पार्क राऊंड'च्या तिकिटांची बुकिंग करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. म्हणजेच, तुम्ही आधी बुकिंग केली नसेल, तरीही पार्कजवळ पोहोचून सफारीचा आनंद घेऊ शकाल..Green Economy Jobs: भारत 2047 मध्ये हरित अर्थव्यवस्थेत 48 दशलक्ष रोजगार निर्माण होणार, सीईईडब्ल्यूचा अंदाज.शुल्क आणि इतर पार्कमध्ये विस्ताराची योजनाया नवीन कॅंटर बसेसमधून जंगल सफारीचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटकांना प्रति व्यक्ती, प्रति राऊंड सुमारे ११५० ते १४५० रुपये इतके शुल्क भरावे लागेल. मोठ्या समूहांसाठी हे शुल्क सामान्य जिप्सी सफारीपेक्षा स्वस्त ठरू शकते. या बसेसची सुरुवात पन्ना येथून झाली असली तरी, योजनेनुसार त्यांना राज्यातील इतर प्रमुख टायगर रिझर्व्ह आणि पर्यटन स्थळांवरही तैनात केले जाईल. यामध्ये बांधवगड, कान्हा, पेंच आणि परसिली (सीधी) यांसारख्या प्रमुख नॅशनल पार्कचा समावेश आहे. सर्व प्रमुख वन्यजीव पर्यटन स्थळांवर पर्यटकांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा मिळाव्यात, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे..