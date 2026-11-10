Diwali Air Pollution : फटाक्यांमुळे आजार बरे होत असल्याचे भाजपच्या आमदाराचे अजब विधान; टीकेनंतर मागितली माफी

दिवाळीनंतर देशभरात वायुप्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनला असतानाच, पश्चिम बंगालमधील भाजप आमदार पापिया अधिकारी यांच्या एका विधानामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. 'फटाके फोडल्याने अनेक आजार बरे होतात,' असा दावा त्यांनी केला होता. त्यांच्या या विधानावरून सोशल मीडियासह राजकीय वर्तुळात टीका होत आहे. वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर वैज्ञानिक आधार नसलेल्या दाव्यांमुळे त्यांना टीकेला सामोरे जावे लागले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या विधानाबद्दल माफी मागितली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .अभिनेत्रीतून राजकारणात आलेल्या पापिया अधिकारी यांनी माध्यमांनी आपल्या विधानाचा चुकीचा अर्थ लावल्याचे म्हटले आहे. त्या म्हणाल्या की, आपल्या पूर्वजांकडून चालत आलेल्या एका जुन्या म्हणीचा त्यांनी उल्लेख केला होता. दिवाळी हा प्रकाशाचा आणि सामाजिक अनिष्ट दूर करण्याचे प्रतीक असलेला सण आहे. पूर्वीच्या काळी यज्ञ आणि दिवे लावण्यासारख्या धार्मिक विधींमधून अनेक समस्यांचे निवारण होते, अशी धारणा होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले..मात्र, विज्ञानाने मोठी प्रगती केलेल्या आजच्या युगात अशा प्रकारची विधाने करणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी मान्य केले. आपल्या वक्तव्यामुळे कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील, तर त्याबद्दल त्यांनी माफी मागितली..Gold Rate Today : दिवाळी पाडव्याला सोन्याचे भाव घसरले, खरेदीची उत्तम संधी; पाहा तुमच्या शहरातील आजचे ताजे भाव.दिवाळीनंतर प्रदूषणात वाढदरम्यान, दिवाळीनंतर दिल्लीसह उत्तर भारतातील अनेक शहरांमध्ये वायुप्रदूषणाची पातळी वाढली आहे. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील अनेक भागांमध्ये हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) ३५० च्या पुढे गेला. दिल्लीमध्ये यंदाच्या दिवाळीत गेल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक प्रदूषणाची नोंद झाली. दिवाळीनंतर सोमवारी सकाळी दिल्लीचा सरासरी AQI ३७१ होता..Diwali Padwa 2026 Wishes in Marathi: पती-पत्नीच्या नात्यातील गोडवा वाढवणारा सण! दिवाळी पाडव्यानिमित्त तुमच्या जोडीदाराला द्या प्रेमळ शुभेच्छा संदेश.सुवेंदू अधिकारी यांचाही फटाक्यांना पाठिंबादुसरीकडे, भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी यंदा पश्चिम बंगालमध्ये ध्वनीप्रदूषण नियंत्रणात असल्याचा दावा केला. लोकांना ग्रीन फटाके फोडून दिवाळी साजरी करण्याची परवानगी द्यावी, असे ते म्हणाले. फटाक्यांबाबतच्या तक्रारी डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांकडून केल्या जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यामुळे बंगालमध्ये फटाक्यांवरील राजकीय वादाला आणखी धार आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.