कानपूरमधील तरुण सॉफ्टवेअर इंजिनिअर पारस यादव याने आपल्या कौशल्याच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवले आहे. जगातील आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांपैकी एक असलेल्या गुगलने पारसची अमेरिकेतील किर्कलँड कार्यालयासाठी निवड केली आहे. या आंतरराष्ट्रीय बदलीअंतर्गत त्याला वार्षिक सुमारे दोन कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात आले आहे. गुगलमध्ये तो एल-४ सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करणार आहे..पारसने यापूर्वी गुगलच्या बंगळुरू कार्यालयात सलग दोन वर्षे काम केले. या कालावधीत त्याने केलेल्या कामगिरीच्या आधारे कंपनीने त्याची अमेरिकेतील कार्यालयासाठी निवड केली. कानपूरमधील चकरपूर येथे राहणाऱ्या पारसचे वडील अवधेश यादव हे पीएसआयटीमध्ये कार्यरत आहेत..Delimitation Women Reservation: 131 वी घटनादुरुस्ती काय आहे? डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षण विधेयकाशी नेमका संबंध कसा?.IIT कुर्नूलमधून संगणक अभियांत्रिकीची पदवीपारसचे प्राथमिक शिक्षण भौती येथील पृथ्वीराज एज्युकेशन सेंटरमध्ये झाले. त्यानंतर जेईई मेन्स परीक्षेत चांगली रँक मिळवल्यानंतर त्याने प्रतिष्ठित ट्रिपल आयटी कुर्नूलमध्ये बीटेक कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला..२०२४ मध्ये त्याने पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. याचवेळी उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल संस्थेकडून त्याला सुवर्णपदक देऊन गौरविण्यात आले. त्यानंतर त्याची गुगलमध्ये निवड झाली आणि त्याने बंगळुरू कार्यालयात काम सुरू केले. पारसने कोडिंगशी संबंधित अनेक स्पर्धांमध्ये विजय मिळवल्याचे त्याचे वडील अवधेश यादव यांनी सांगितले..कोडिंग आणि प्रोग्रामिंगमधील आवडीचा फायदातांत्रिक क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी प्रोग्रामिंग, कोडिंग, अल्गोरिदम आणि डेटा स्ट्रक्चर या विषयांवर मजबूत पकड असणे आवश्यक असल्याचे पारसने सांगितले. याशिवाय सातत्याने नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करणे आणि विविध समस्यांवर उपाय शोधण्याची क्षमता असणेही महत्त्वाचे आहे.पारसला सुरुवातीपासूनच कोडिंगची विशेष आवड होती. बारावी आणि बीटेकचे शिक्षण घेत असतानाही तो आपल्या सहाध्यायी विद्यार्थ्यांसह ज्येष्ठांना विनामूल्य ऑनलाइन कोडिंग प्रशिक्षण देत असे, अशी माहिती त्याच्या वडिलांनी दिली..UP Urdu Academy: UP उर्दू अकादमीच्या चेअरमनपदी चौधरी कैफुल वरा अंसारी यांची पुन्हा नियुक्ती; नवी कार्यकारिणी जाहीर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.