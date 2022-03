Video: तब्बल 600 आर्मी जवान हवेत झेपावले; अंगावर शहारे आणणारा व्हिडीओ

By

आर्मी जवानांचे धाडसी कारनामे पाहून भारतीयांची छाती अभिमानाने फुलून येते. इंडियन आर्मीच्या जवानांनी केलेल्या अशाच एका धाडसी कारनाम्याचा एक व्हिडीओ पाहून अंगावर शहारे आल्याशिवाय राहणार नाही. भारतीय लष्कराच्या एअरबोर्न रॅपिड रिस्पॉन्स टीम्सच्या सुमारे 600 पॅराट्रूपर्सनी 24 आणि 25 मार्च रोजी सिलीगुडी कॉरिडॉरजवळ पॅराशूटच्या मदतीने विमानातून उड्या मारल्या. या पॅराट्रूपर्सचा हा साहसी व्हिडीओ पाहिल्यावर अंगावर काटा आल्याशिवाय राहणार नाही. (paratroopers of the Indian Army's Airborne Rapid Response teams carried out large-scale drops)