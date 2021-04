परीक्षा पे चर्चा : तणावमुक्तीसाठी विद्यार्थ्यांसह पालकांना PM मोदींचे मार्गदर्शन

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमात बोलत असून त्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून काही विद्यार्थ्यांशी आणि शिक्षकांसोबत संवाद साधला. यावेळी डिजिटल माध्यमातून परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. गेल्या महिन्यात शिक्षण मंत्रालयाने हा कार्यक्रम होणार असल्याचं सांगितलं होतं. तीन वर्षांपासून मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत आहेत. विद्यार्थ्यांवर असलेला ताण कमी करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी या कार्यक्रमातून परीक्षेच्या आधी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतात आणि त्यांना तणावमुक्त राहण्यासाठी मार्गदर्शन करतात.

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांशी संवाद करताना मोदी म्हणाले की, कोरोनामुळे मला पहिल्यांदा एका नव्या माध्यमातून तुमच्यासमोर यावं लागत आहे. तुमच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहता न येणं हे माझं खूप मोठं नुकसान आहे. परीक्षा पे चर्चा ही फक्त परीक्षेवरची चर्चा नसून विद्यार्थ्यांसाठी मोकळं वातावरण तयार करणं आहे. विद्यार्थ्यांना तणामुक्त करायचं आहे. जसं आपण मित्रांसोबत राहतो, बोलतो तसा संवाद साधायचा आहे.

