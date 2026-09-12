Parivahan Seva: सीसीटीव्ही, GPS, पॅनिक बटन अन् AI; २० वर्षांनंतर सरकारी बससेवेचा हायटेक पुनरागमन

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशातील सरकारी प्रवासी बस सेवा तब्बल २० वर्षांनंतर नव्या रूपात पुन्हा सुरू होणार आहे. इंदूर येथील ब्रिलियंट कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये आयोजित ‘यात्री परिवहन व्हिजन समिट २०२६’मध्ये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी २५ सप्टेंबर २०२६पासून ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा’ सुरू करण्याची घोषणा केली.आधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इलेक्ट्रिक आणि CNG बसेस तसेच ॲप-आधारित सेवांच्या माध्यमातून राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सुलभ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. घरापासून बस स्थानकापर्यंत आणि बस स्थानकापासून अंतिम ठिकाणापर्यंतची वाहतूकही या व्यवस्थेशी जोडली जाणार आहे..२० वर्षांनंतर सरकारी बससेवेची सुरुवात२००५ मध्ये मध्य प्रदेश राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची सेवा बंद झाल्यानंतर राज्यातील बस वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर खासगी ऑपरेटरवर अवलंबून होती. आता मध्यप्रदेश यात्री परिवहन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL)च्या माध्यमातून सरकारी प्रवासी वाहतुकीला पुन्हा सुरुवात केली जाणार आहे.२५ सप्टेंबरला या सेवेचा अधिकृत शुभारंभ करण्यात येणार आहे. राज्यातील शहरी, जिल्ह्यांतर्गत आणि आंतरराज्यीय वाहतुकीसाठी मोठे बस नेटवर्क उभारण्याची तयारी करण्यात आली आहे..रॅपिडोसह लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटीप्रवाशांना बस स्थानकापर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि बसमधून उतरल्यावर अंतिम ठिकाणी जाण्यासाठी रॅपिडोसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यामुळे सार्वजनिक बससेवेला लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटीशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.याशिवाय वाहतूक व्यवस्थापनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढवण्यासाठी ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स इनोव्हेशन चॅलेंज’ची घोषणा करण्यात आली.प्रत्येक बसमध्ये सुरक्षेची सुविधानव्या बससेवेत प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, GPS, रिअल-टाइम लोकेशन आणि पॅनिक बटन यांसारख्या सुविधा असतील. चालकांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘ड्रायव्हर मॉनिटरिंग सिस्टीम’चाही वापर केला जाणार आहे.वाहतूक विभागाने केलेल्या नियोजनानुसार १५० सिटी बस, ४५० इंटरसिटी आणि ४३६ आंतरराज्यीय मार्गांचा विचार करण्यात आला आहे..१,१९० तज्ज्ञ पदांची भरतीबससेवेच्या व्यवस्थापनासाठी राज्यात सात प्रादेशिक उपकंपन्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहेत. एमपी ऑनलाइन आणि TCSच्या माध्यमातून १,१९० तज्ज्ञ पदांची भरती केली जात असल्याची माहिती देण्यात आली.EV आणि CNG बसेसना प्राधान्य दिल्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीतील प्रदूषण कमी करण्यास मदत होईल. या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे ७० हजार टन कार्बन उत्सर्जन कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..पीथमपूरमध्ये वर्षाला ५ हजार ई-बसेसपीथमपूर येथे इलेक्ट्रिक बस निर्मितीसाठी मोठा प्रकल्प उभारला जात आहे. एका मोबिलिटीचे चेअरमन सुधीर मेहता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प सुमारे १४ महिन्यांच्या कालावधीत सुरू करण्याचे नियोजन आहे.या प्रकल्पातून दरवर्षी ५ हजार इलेक्ट्रिक बसेस तयार करण्याची क्षमता असेल. मध्य प्रदेशातील उपलब्ध सौरऊर्जेचा फायदा घेत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे..धार्मिक पर्यटनामुळे सार्वजनिक वाहतुकीची गरजमध्य प्रदेशातील धार्मिक पर्यटन वाढत असल्याने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्याची गरज वाढली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी राज्यातील रस्ते आणि महामार्गांच्या विस्ताराची माहिती देताना दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवे राज्यातून जात असल्याचे नमूद केले.उज्जैनमध्ये भाविकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यामुळे धार्मिक स्थळांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सुरक्षित, आरामदायी आणि सुलभ सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर आहे.या नव्या बससेवेमुळे शहरांबरोबरच ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील प्रवाशांनाही अधिक चांगली सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.