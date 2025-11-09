Parliament Session : हिवाळी अधिवेशनाची अल्पपरीक्षा; कमी कालावधीवरून विरोधकांचे केंद्र सरकारवर टीकास्त्र

नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ ते १९ डिसेंबर या कालावधीत होणार आहे. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज ही घोषणा केली. दरम्यान, या अधिवेशनाचा कालावधी केवळ पंधरा दिवसांचा ठेवण्यात आल्यामुळे विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. .रिजिजू यांनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून याची माहिती दिली. ते म्हणाले की, ‘‘ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यांना अपेक्षा आहे की हे अधिवेशन विधायक आणि अर्थपूर्ण ठरेल. या माध्यमातून लोकशाहीला अधिक बळकटी येईल आणि ते जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करेल.’’ यापूर्वी २०१३ मध्ये असे एक लघु हिवाळी अधिवेशन झाले होते. ते ५ ते १८ डिसेंबर या कालावधीत फक्त चौदा दिवस चालले होते आणि त्यात केवळ अकरा बैठका घेण्यात आल्या होत्या. यंदाचे हिवाळी अधिवेशनही अल्पकालीनच ठरणार आहे. सुट्यांचा कालावधी पाहता या अधिवेशनात पंधरा बैठका होतील..Crime: सिगारेट अन् दारू पाजली..., नंतर भूत काढण्याच्या नावाखाली एका तरुणीसोबत धक्कादायक कृत्य, काय घडलं?.बिहारचा कौल अन् मतदारयाद्याबिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचे पडसाद या अधिवेशनात उमटतील. देशातील १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये चालू असलेल्या मतदारयाद्यांच्या विशेष फेरपडताळणी मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्यावरून विरोधकांची आक्रमकता या अधिवेशनात पाहायला मिळू शकते. त्याचप्रमाणे मतदारयाद्यांमधील अनियमिततेबाबतही अधिवेशनात गोंधळ होऊ शकतो.पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना भयगंडाने ग्रासले आहे. केवळ पंधरा दिवसांचे हिवाळी अधिवेशन जाहीर करण्यात आले आहे. हा संशयास्पद विक्रम प्रस्थापित केला जात आहे. हा आजार म्हणजे संसदेला सामोरे जाण्याची भीती आहे.- डेरेक ओब्रायन, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार.हिवाळी अधिवेशनाबाबत नुसतीच घोषणा करण्यात आली आहे. हे अधिवेशन नेहमीपेक्षा विलंबाने सुरू होईल आणि तुलनेने त्याचा कालावधी देखील कमी असेल. फक्त पंधरा दिवस कामकाज चालेल. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की सरकारकडे कोणतेही गंभीर विषय नाहीत, कोणतीही विधेयके मंजूर करायची नाहीत आणि चर्चेला परवानगी देण्याची त्यांची तयारी नाही.- जयराम रमेश, काँग्रेसचे सरचिटणीस.प्रस्तावित विधेयकेदुरुस्ती विधेयक (कलम १२९, १३०)जनविश्वास विधेयकनादारी आणि दिवाळखोरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.