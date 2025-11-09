देश

Parliament Session : हिवाळी अधिवेशनाची अल्पपरीक्षा; कमी कालावधीवरून विरोधकांचे केंद्र सरकारवर टीकास्त्र

Parliament Winter Session Scheduled for December 1-19 : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ ते १९ डिसेंबर या केवळ १५ दिवसांच्या कालावधीत होणार असून, या अल्पकालीन अधिवेशनावर विरोधकांनी टीका केली असतानाच, बिहार निवडणुकीचे निकाल आणि मतदार याद्यांमधील अनियमितता यावर सभागृहात पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ ते १९ डिसेंबर या कालावधीत होणार आहे. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज ही घोषणा केली. दरम्यान, या अधिवेशनाचा कालावधी केवळ पंधरा दिवसांचा ठेवण्यात आल्यामुळे विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.

