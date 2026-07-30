Vande Mataram: ''राजेंद्र प्रसाद यांनी मोठी चूक केलेली'', वंदे मातरम् बिल मंजूर झाल्यानंतर खासदार ओवैसींचं वादग्रस्त विधान

Asaduddin Owaisi parliament speech: संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सरु आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहामध्ये बहुचर्चित वंदे मातरम् बिल मंजूर झाले आहे. या विधेयकामुळे वंदे मातरम् गीताला राष्ट्रगीताप्रमाणेच सन्मान देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, विरोधी पक्षांनी या विधेयकावरून केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. .एमआयएम प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या ऐतिहासिक निर्णयावर टिप्पणी करत गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. ओवैसी यांनी जन गण मन आणि वंदे मातरम् यातील फरक अधोरेखित केला.ओवैसी म्हणाले, "तुम्ही जेव्हा 'जन गण मन' म्हणता, तेव्हा त्यात हा देश आणि देशातील जनता दिसते. पण जेव्हा तुम्ही 'वंदे मातरम्' म्हणता, तेव्हा त्यात देव आणि देवींच्या पूजेचा संदर्भ येतो. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान दिलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या भावनांचा विचार केला पाहिजे. १९५० मध्ये राजेंद्र प्रसाद यांनी कोणतीही अधिकृत संकल्पना न आणता थेट वंदे मातरम् हे राष्ट्रीय गीत असल्याचे घोषित केले, जी एक मोठी चूक होती.''.समाजवादी पक्षाचा आक्षेपदुसरीकडे, समाजवादी पक्षाने या विधेयकाला थेट विरोध न करता सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली आहे. सपा खासदार अवधेश प्रसाद म्हणाले, "वंदे मातरम् बिल आधीपासूनच अस्तित्वात आहे, त्यामुळे हे नवीन विधेयक आणण्याची काहीच गरज नव्हती. देशातील सर्व नागरिक याचा आदर करतात. मात्र, राम मंदिराच्या बांधकामादरम्यान झालेल्या देणगी घोटाळा मुद्द्यावरून जनतेचे आणि संसदेचे लक्ष भरकटवण्यासाठीच सरकार हे विधेयक आणत आहे.'' असं ते म्हणाले..भाजपचं विरोधकांना प्रत्युत्तरविरोधकांच्या या आरोपांना आणि गदारोळाला भाजप नेत्यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी लोकसभेत म्हटले की, "विरोध करणे हा लोकशाहीत प्रत्येकाचा अधिकार आहे, पण भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग राहिलेल्या 'वंदे मातरम्' गीताला विरोध करणे अत्यंत दुर्दैवी आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.