नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अत्यावश्यक सरकारी कामकाज मार्गी लावण्यासाठी संसदेची दोन्ही सभागृहे पुन्हा बोलावण्याची अधिकृत विनंती केली आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवारी (२६ नोव्हेंबर) 'एक्स' (X) वर पोस्ट करत याबाबतची सविस्तर माहिती जाहीर केली. हे एक दिवसीय अधिवेशन नसून, ३० नोव्हेंबर ते ३ डिसेंबरदरम्यानचे संक्षिप्त विशेष कामकाज असणार असल्याचे अधिकृत वेळापत्रकावरून स्पष्ट झाले आहे..किरेन रिजिजू यांनी जाहीर केलेले अधिकृत वेळापत्रककिरेन रिजिजू यांनी आपल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापती यांना दोन्ही सभागृहांचे कामकाज पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली आहे:लोकसभा बैठक: सोमवार, ३० नोव्हेंबर २०२६ रोजी लोकसभा पुन्हा भरणार आहे.राज्यसभा बैठक: बुधवार, २ डिसेंबर २०२६ रोजी राज्यसभेची बैठक बोलावण्यात आली आहे.कामकाजाचा समारोप: सरकारी कामकाजाच्या निकडीनुसार आणि विषयपत्रिकेवर अवलंबून दोन्ही सभागृहांचे कामकाज ३ डिसेंबर २०२६ रोजी समाप्त होण्याची शक्यता आहे..Tirupati Balaji Temple Record Gold Donation : तिरुपती बालाजीच्या चरणी भक्तीचा अनोखा महासागर! चेन्नईच्या जैन दाम्पत्याने अर्पण केले तब्बल १२१ किलो सोने अन् २३८ कॅरेट हिरे; किंमत पाहून व्हाल थक्क!.नेमके कोणते कामकाज होणार? चर्चा काय? "अत्यावश्यक सरकारी कामकाज (Essential Government Business) पूर्ण करण्यासाठी ही बैठकांची विनंती करण्यात आली आहे," असे रिजिजू यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने या संक्षिप्त कामकाजाची नेमकी अधिकृत विषयपत्रिका अद्याप जाहीर केलेली नाही; मात्र या काळात महत्त्वाची विधेयके किंवा मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) व महिला आरक्षणाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा होऊ शकते, अशी अटकळ काही राजकीय वर्तुळात आणि वृत्तांमध्ये वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.