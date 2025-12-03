Parliament: केंद्र आणि विरोधकांत ‘तह’; पुढील आठवड्यात ‘वंदे मातरम’, निवडणूक सुधारणांवर चर्चा

नवी दिल्ली : मतदारयादी फेर पडताळणी (एसआयआर) मोहिमेवर संसदेत दोन्ही सभागृहात झालेल्या गदारोळानंतर मंगळवारी यावर चर्चेसाठी सरकार आणि विरोधकांमध्ये अखेर सहमती झाली..लोकसभेत पुढील आठवड्यात सोमवारी (ता.८) राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’च्या दीडशेव्या वर्धापनदिनानिमित्त विशेष चर्चा होईल. त्यानंतर मंगळवारी (ता. ९) निवडणूक सुधारणांवर चर्चा होईल..संसद अधिवेशनास कालपासून सुरवात झाली असून विरोधकांनी ‘एसआयआर’वर चर्चेची मागणी लावून धरली होती. मात्र, निवडणूक सुधारणांवर चर्चा शक्य आहे. मात्र ‘एसआयआर’वर चर्चा केली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट संकेत सरकारतर्फे देण्यात आले होते. या मुद्द्यावरून काल लोकसभेत आणि राज्यसभेत गोंधळ झाला होता. आजही दोन्ही सभागृहांमध्ये गोंधळाची पुनरावृत्ती झाली. लोकसभेत कामकाज सुरू होताच विरोधकांच्या आक्रमकतेमुळे दुपारी दोनपर्यंत कामकाज तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर दुपारी दोनलाही गोंधळ होऊन दिवसभरासाठी सभागृह स्थगित करण्यात झाले..दुसरीकडे, राज्यसभेतही याच मुद्द्यावर सरकार आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली. राज्यसभेमध्ये आक्रमक विरोधकांना संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी समजावण्याचा प्रयत्न करताना सरकार निवडणूक सुधारणांवर चर्चेसाठी तयार असल्याचे सांगितले. मात्र त्यासाठी विशिष्ट वेळेचा आग्रह धरला जाऊ नये. अन्य पक्षांशी आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांशी बोलून चर्चेचा दिवस ठरवता येईल. तोपर्यंत विरोधकांनी अन्य कामकाज पूर्ण करण्यासाठी साहाय्य करावे, असे आवाहन संसदीय कार्यमंत्र्यांनी केले..‘वंदे मातरम’ गीताला दीडशे वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त सोमवारी (ता.८) आणि त्यानंतर मंगळवारी (ता. ९) निवडणूक सुधारणांवर चर्चा करण्याचे सर्वपक्षीय बैठकीत ठरले होते. याकडेही रिजिजू यांनी लक्ष वेधले. तर विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खर्गे आणि अन्य विरोधी नेत्यांची चर्चा सुरू करण्याची मागणी होती. त्यामुळे राज्यसभेतही गोंधळ झाला होता. दरम्यान, लोकसभेचे कामकाज तहकूब झाल्यानंतर लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या पेचप्रसंगावर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेताना दुपारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. त्यात, आधी ‘वंदे मातरम’वर आणि त्यानंतर निवडणूक सुधारणांवर पुढील आठवड्यात चर्चा घेण्यावर सरकार आणि विरोधकांमध्ये सहमती झाली. त्यानंतर लोकसभेची कामकाज विषयक समितीचीही बैठक होऊन त्यात चर्चेची वेळ आणि कालावधी याबाबतचा निर्णय झाला..या बैठकीनंतर रिजिजू यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टद्वारे स्पष्ट केले की लोकसभाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली. त्यात ‘वंदे मातरम’वर लोकसभेत ८ डिसेंबरला चर्चा होईल. त्यानंतर ९ डिसेंबरला निवडणूक सुधारणांवर चर्चा करण्यात येईल. लोकसभेत‘वंदेमातरम’ वरील चर्चेसाठी दहा तासांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. राज्यसभेत चर्चेची वेळही लवकरच निश्चित केली जाईल..विरोधकांच्या तक्रारी म्हणजे नाटक: अर्थमंत्रीमणिपूरच्या लोकांना होत असलेल्या त्रासासंदर्भात विरोधी पक्ष करीत असलेल्या तक्रारी म्हणजे नाटक असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी राज्यसभेत मणिपूर जीएसटी दुसरी सुधारणा विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले. राज्यातील लोकांना वस्तू आणि सेवाकर कायद्याचा लाभ मिळावा, या अनुषंगाने हे विधेयक सादर करण्यात आले होते. .Parliament Winter Session 2025 : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबर पासून, सरकार अणू उर्जासह १० मोठी विधेयके मंजूर करण्याच्या तयारीत.मणिपूरच्या मुद्द्यावर विरोधक दरवेळी मगरीचे अश्रू ढाळत असतात. आजच्या चर्चेत ते गैरहजर आहेत. मणिपूरच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेवरही त्यांनी बहिष्कार टाकला होता. मणिपूरच्या विधेयकावर चर्चा सुरू होण्यापूर्वीच विरोधकांनी ‘एसआयआर’च्या मुद्द्यावरुन सभात्याग केला होता. आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.