पासपोर्ट म्हणजे नागरिकत्वाचा पुरावा नाही; MEA कडून महत्त्वाचे स्पष्टीकरण, २७ देशांत भारतीयांना व्हिसा-फ्री प्रवेशाची घोषणा

जर तुम्ही पासपोर्टला नागरिकत्वाचा पुरावा मानत असाल, तर तुम्ही परराष्ट्र मंत्रालयाचे नवीनतम निवेदन वाचले पाहिजे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने स्पष्टपणे सांगितले की, पासपोर्ट हे प्रामुख्याने प्रवासाचे दस्तऐवज आहे, नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. २०२५ मध्ये १५ दशलक्ष पासपोर्ट आणि संबंधित सेवा जारी करण्यात आल्या, ज्यापैकी केवळ १३.९ दशलक्ष पासपोर्ट होते..मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, पोलीस पडताळणी वगळता पासपोर्ट प्रक्रियेला सहा कामकाजाचे दिवस लागतात. पीएसके आणि पीओपीएसके येथे ४५ मिनिटांपेक्षा कमी वेळ लागतो. दहा वर्षांपूर्वी केवळ ७७ केंद्रे होती, तर आता देशभरात ५४५ पासपोर्ट केंद्रे आहेत. केंद्रांची संख्या सहा पटींनी वाढली आहे. आम्ही गेल्या वर्षी १० पीओपीएसके सुरू केले. या वर्षी आणखी १० सुरू केले जातील. भारतीयांना व्हिसा-मुक्त प्रवेश असलेल्या देशांची संख्या २०१९ मधील १६ वरून आता २७ झाली आहे. .Uddhav Thackeray: दिल्लीत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची ताकद घटली; खासदार गेले, आता संसद भवनातील ऑफिसही जाण्याची शक्यता.सत्तेचाळीस देश भारतीयांना व्हिसा-ऑन-अरायव्हल देतात आणि ६६ देश इलेक्ट्रॉनिक व्हिसा देतात. बहुतेक युरोपीय देशांसोबत गतिशीलता करार करण्यात आले आहेत. यामुळे शिक्षणतज्ज्ञ, विद्यार्थी, शिकाऊ उमेदवार, सामान्य पर्यटक आणि व्यावसायिक यांच्या सहज प्रवासाला मदत होते. तसेच, यामुळे बेकायदेशीर स्थलांतरितांना सहजपणे परत पाठवण्यासाठी एक प्रणाली तयार होते. जर तुमचा जन्म १ जुलै १९८७ नंतर झाला असेल, तर तुम्ही भारतीय नागरिक आहात हे सिद्ध करण्यासाठी केवळ जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट किंवा आधार कार्ड पुरेसे ठरणार नाही. .कायद्यानुसार, १ जुलै १९८७ नंतर भारतात जन्मलेली कोणतीही व्यक्ती, जोपर्यंत तिचे किमान एक पालक भारतीय नसेल, तोपर्यंत आपोआप नागरिकत्वाचा दावा करू शकत नाही. २०१३ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने अवैध स्थलांतरित असल्याचा आरोप असलेल्या चार व्यक्तींना दिलासा नाकारला, जरी त्यांनी त्यांचे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पासपोर्ट (जे नंतर रद्द करण्यात आले), आधार कार्ड आणि जन्म प्रमाणपत्रे सादर केली होती. .IndiGo Cabs : इंडिगोची कॅब सर्व्हिस सुरू! एअरपोर्ट पिकअप-ड्रॉप फक्त 49 रुपयांमध्ये, कसं बुक करायचं? पाहा एका क्लिकवर.न्यायमूर्ती के. यू. चंडीवाल यांनी त्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या आणि सांगितले की, कायद्यानुसार अशा अर्जदारांनी त्यांचे पालक भारतीय नागरिक होते हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. असा कोणताही पुरावा सादर करण्यात आला नव्हता. कायद्यानुसार, २६ जानेवारी १९५० रोजी किंवा त्यानंतर, परंतु १ जुलै १९८७ पूर्वी भारतात जन्मलेली व्यक्ती जन्माने भारतीय मानली जाते. जुलै १९८७ नंतर जन्मलेल्या व्यक्ती नागरिकत्वाचा दावा तेव्हाच करू शकतात, जेव्हा त्यांच्या आई-वडिलांपैकी एक जण नागरिक असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.