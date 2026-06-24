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पासपोर्ट म्हणजे नागरिकत्वाचा पुरावा नाही; MEA कडून महत्त्वाचे स्पष्टीकरण, २७ देशांत भारतीयांना व्हिसा-फ्री प्रवेशाची घोषणा

Indian Passport Travel Document: परराष्ट्र मंत्रालयाने देशातील पासपोर्ट सेवा आणि भारतीयांच्या जागतिक प्रवासासंदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण अद्यतने दिली आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने अनेक देशांमध्ये व्हिसा-मुक्त प्रवेशाची घोषणा केली.
Indian Passport Travel Document

Indian Passport Travel Document

ESakal

Vrushal Karmarkar
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जर तुम्ही पासपोर्टला नागरिकत्वाचा पुरावा मानत असाल, तर तुम्ही परराष्ट्र मंत्रालयाचे नवीनतम निवेदन वाचले पाहिजे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने स्पष्टपणे सांगितले की, पासपोर्ट हे प्रामुख्याने प्रवासाचे दस्तऐवज आहे, नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. २०२५ मध्ये १५ दशलक्ष पासपोर्ट आणि संबंधित सेवा जारी करण्यात आल्या, ज्यापैकी केवळ १३.९ दशलक्ष पासपोर्ट होते.

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