Bihar Elections : जामिनावर असलेल्यांवर जनतेचा विश्वास नाही; यादव कुटुंबावर पंतप्रधान मोदींचा घणाघात

PM Modi Slams RJD, Predicts Record NDA Victory in Bihar : बिहार निवडणुकीत पंतप्रधान मोदींनी 'जामिनावर बाहेर असलेल्यांवर' निशाणा साधला आणि एनडीएच्या विक्रमी विजयाचा दावा केला, तर गृहमंत्री शहांनी घुसखोरांना हाकलून देण्याची घोषणा केली; यावर तेजस्वी यादवांनी एनडीए जिंकल्यास नितीशकुमार मुख्यमंत्री होणार नाहीत, असा पलटवार केला.
सकाळ वृत्तसेवा
पाटणा : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या रणमैदानामध्ये सत्ताधारी- विरोधकांमध्ये आज जोरदार प्रचारयुद्ध रंगले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तोफ समस्तीपूर आणि बेगुसरायमध्ये धडाडली तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सिवान आणि बक्सरमध्ये सभा पार पडल्या. ‘‘जामिनावर तुरुंगाबाहेर असलेल्यांवर लोक पुन्हा विश्वास ठेवत नाहीत,’’ अशा शब्दांत पंतप्रधानांनी यादव कुटुंबीयांना धारेवर धरले तर गृहमंत्री शहांनी सिवान येथील सभेत सर्व घुसखोरांना बिहारमधून हाकलून देण्यात येईल, अशी घोषणा केली. विरोधी महाआघाडीचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार तेजस्वी यादव यांची सहरसा जिल्ह्यातील सिमरी बख्तियारपूर येथे सभा पार पडली. ‘‘राज्यात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार आले तरीसुद्धा नितीशकुमार हे मुख्यमंत्री होणार नाहीत,’’ अशी टीका त्यांनी केली.

