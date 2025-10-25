Bihar Elections : जामिनावर असलेल्यांवर जनतेचा विश्वास नाही; यादव कुटुंबावर पंतप्रधान मोदींचा घणाघात

पाटणा : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या रणमैदानामध्ये सत्ताधारी- विरोधकांमध्ये आज जोरदार प्रचारयुद्ध रंगले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तोफ समस्तीपूर आणि बेगुसरायमध्ये धडाडली तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सिवान आणि बक्सरमध्ये सभा पार पडल्या. ‘‘जामिनावर तुरुंगाबाहेर असलेल्यांवर लोक पुन्हा विश्वास ठेवत नाहीत,’’ अशा शब्दांत पंतप्रधानांनी यादव कुटुंबीयांना धारेवर धरले तर गृहमंत्री शहांनी सिवान येथील सभेत सर्व घुसखोरांना बिहारमधून हाकलून देण्यात येईल, अशी घोषणा केली. विरोधी महाआघाडीचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार तेजस्वी यादव यांची सहरसा जिल्ह्यातील सिमरी बख्तियारपूर येथे सभा पार पडली. ‘‘राज्यात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार आले तरीसुद्धा नितीशकुमार हे मुख्यमंत्री होणार नाहीत,’’ अशी टीका त्यांनी केली..समस्तीपूरमधील सभेत बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ‘‘आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) विजयाचे सर्व रेकॉर्ड मोडीत काढेल. जे लोक जामिनावर तुरुंगाच्या बाहेर आहेत त्यांच्यावर जनता विश्वास ठेवत नाही.’’ पंतप्रधानांनी यावेळी उपस्थितांना मोबाइल फोनचे फ्लॅश सुरू करण्याचे आवाहन करत राष्ट्रीय जनता दलावर निशाणा साधला.‘‘ आता प्रत्येकाकडे आधुनिक गॅझेट असतील तर कंदिलाची गरज नाही,’’ असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी यावेळी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचे कौतुक केले. ‘‘ नितीशजी २००५ मध्येच मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले होते पण केंद्रातील काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्यांच्यासमोर अडथळे उभे केले. ‘एनडीए’ सोबत सहकार्याची भूमिका घेतली तर आम्ही तुमचा पाठिंबा काढून घेऊ अशी धमकी सातत्याने राष्ट्रीय जनता दलाकडून (राजद) दिली जात होती. आता मागील अकरा वर्षांचा काळ पाहिला तर केंद्राने वारंवार बिहारला मोठी मदत केली आहे. आधीच्या सरकारांच्या तुलनेत हे सहकार्य नक्कीच अधिक आहे. आधी बिहारला एका कोपऱ्यामध्ये टाकण्यात आले होते पण आता हेच राज्य मासे निर्यात करत आहे. आधी याच राज्याला स्वतःच्या गरजा भागविण्यासाठी इतरांवर विसंबून राहावे लागत असे. आता मात्र चित्र बदलले आहे. मखानासारखे येथील स्थानिक उत्पादन आता सर्वदूर पोचले आहे. बिहारमध्ये मोठी गुंतवणूक होऊ लागली आहे. बिहारमध्ये जंगलराज असते तर हे शक्यच झाले नसते. माजी पंतप्रधान म्हणत असत सरकार जेव्हा एक रुपया खर्च करते तेव्हा लोकांपर्यंत फक्त पंधरा पैसेच पोचतात. खुनी पंजे ते पैसे हडप करत असत,’’ असे त्यांनी सांगितले. .खरी दिवाळी १४ नोव्हेंबरला : शहासिवान : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची सिवान येथे सभा पार पडली. ‘बिहार खरी दिवाळी १४ नोव्हेंबर रोजी साजरी करेल,’ असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. ‘‘लालूप्रसाद यांच्या पक्षाने ओसामा साहेबांना उमेदवारी दिली असून ते बाहुबली मोहंमद शहाबुद्दीन यांचे चिरंजीव आहेत. रघुनाथपूरमधून ओसामा साहेबांना पराभूत करावेच लागेल. जंगलराज नेमके काय असते? हे लालू आणि राबडी यांच्या राजवटीमध्ये सिवानमधील जनतेने वीस वर्षे अनुभवले आहे. राज्यातील इंडिया आघाडी ही पूर्णपणे खंडित झाली आहे त्यामुळे त्यांचा पराभव हा अटळ आहे. काँग्रेसवाले घुसखोरांनी येथे राहावे असे म्हणत आहेत पण मी तुम्हाला खात्री देतो की एकही घुसखोर राज्यामध्ये राहू देणार नाही,’’ असे शहा म्हणाले..मोदी म्हणालेबिहारी जनता ‘जंगलराज’ला नाकारेलजामिनावर असलेले जननायक होऊ पाहताहेतलोकांचा राजद- काँग्रेसवर विश्वास नाही‘राजद’ राजवटीत बिहारमध्ये नक्षलवाद फोफावलाआम्ही नक्षलवादाचा कणा मोडून टाकलाअन्य राज्यांप्रमाणे बिहारी जनता युतीला कौल देईल.‘ती माझी चूकच ’‘‘ केंद्रातील मोदी सरकारच्या सहकार्यामुळेच बिहारचा विकास होऊ लागला आहे. त्यामुळे जनतेने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) बाजूनेच कौल द्यावा,’’ असे आवाहन नितीशकुमार यांनी केले. राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वेसर्वा (राजद) लालूप्रसाद यादव यांच्यावर देखील त्यांनी घणाघाती टीका केली. ‘‘ लालूंवर जेव्हा पदत्याग करण्याची वेळ आली तेव्हा त्यांनी स्वतःच्या पत्नीला मुख्यमंत्री बनविले होते. आधी स्वतःच्या बायकोला पुढे करणारी मंडळी आता स्वतःचा मुलगा आणि मुलीला पुढे करत आहेत,’’ असे नितीश म्हणाले.‘‘ काहीकाळ मी देखील त्यांच्यासोबत आघाडी केली होती पण माझी ती चूक होती,’’ असे नितीश म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.