गर्दीचा संताप! गोळ्या झाडून पळालेल्या आरोपींना गाठलं अन् ठेचून मारलं; तिहेरी हत्याकांडामुळे खळबळ

Violence Erupts in Patna Village After Elderly Man Shot Dead: पाटण्यातील घटनेने राज्यभर खळबळ उडाली आहे. गावकऱ्यांचा संताप अनावर झाला आणि त्यांनी दोघांचा निर्घृण खून केला.
संतोष कानडे
Crime News: बिहारची राजधानी पाटण्यात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. गोपालपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या डोमनचक गावात सोमवारी सायंकाळी तिहेरी हत्याकांड घडलं. याघटनेत गोळी झाडून पळालेल्या आरोपींचा लोकांनी पाठलाग केला आणि त्यांची बेदम मार देऊन हत्या करण्यात आली.

