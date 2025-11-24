गर्दीचा संताप! गोळ्या झाडून पळालेल्या आरोपींना गाठलं अन् ठेचून मारलं; तिहेरी हत्याकांडामुळे खळबळ

Crime News: बिहारची राजधानी पाटण्यात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. गोपालपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या डोमनचक गावात सोमवारी सायंकाळी तिहेरी हत्याकांड घडलं. याघटनेत गोळी झाडून पळालेल्या आरोपींचा लोकांनी पाठलाग केला आणि त्यांची बेदम मार देऊन हत्या करण्यात आली..या प्रकरणी मिळालेली माहिती अशी की, गोपालपूर येथे 75 वर्षीय अशर्फी राय हे आपल्या घराच्या दाराशी बसलेले होते. दोन मोटारसायकलस्वार तिथे आले आणि त्यांनी त्यांच्यावर दोन ते तीन गोळ्या झाडल्या. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांना तात्काळ पीएमसीएच रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..दरम्यान, अशर्फी राय यांची हत्या करून पळणाऱ्या दोन्ही आरोपींचा ग्रामस्थांनी पाठलाग केला. भोगपूर परिसरात त्यांना बेदम मारहाण केली. आरोपींचा ठेचून खून केला. दोघांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला असून त्यांची ओळख अद्याप पटलेली नाही..Uruli Kanchan News : उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीचा भोंगळ कारभार; ९९० बालके जन्मनोंद–आधारपासून वंचित!.घटनेची माहिती मिळताच सिटी एसपी परिचय कुमार, डीएसपी रंजन कुमार आणि जवळच्या पोलीस ठाण्यांच्या टीमने तातडीने घटनास्थळ गाठले. एफएसएल पथकानेही पुरावे गोळा केले. पोलिसांना घटनास्थळी तीन रिकामे काडतूस सापडले आहेत.ही हत्या जमिनीच्या वादातून झाल्याची प्राथमिक शक्यता पोलिसांकडून व्यक्त केली जातेय..त्यांना बोलायची हिम्मत कशी झाली? ती व्यक्ती जी पर्वतासारखी धर्मेंद्रंच्या पाठीशी राहिली; शेवटच्या श्वासापर्यंत ती तिथेच होती .या घटनेत तीन जणांचा मृत्यू झाला असून डोमनचक आणि आसपासच्या भागात तणावाचं वातावरण पसरलं आहे. सिटी एसपी यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करण्यात आले असून पोलिसांकडून कसून तपास सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.