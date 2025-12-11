VIDEO : 'कायदा सर्वांसाठी समान, मग तुम्ही का मोडता? चुकीचा यू-टर्न घेतल्यावर महिलेने भरचौकात पोलिसांनाच सुनावलं; प्रकरण गेलं थेट ठाण्यात...

Patna Viral Video : पटना येथील डाक बंगला चौकात एक वेगळाच प्रसंग घडला. रस्त्याच्या मध्यभागी एका महिलेने पोलिसांचे वाहन अडवून त्यांना वाहतूक नियमांचे महत्त्व समजावून सांगितले. सहसा वाहतूक वादांत पोलिसच कठोर भूमिका घेतात, परंतु या वेळेस परिस्थिती पूर्णपणे उलट झाली. .चुकीच्या दिशेने यू-टर्न घेतलेल्या पोलिसांच्या (Police) गाडीला थांबवून त्या महिलेने आत्मविश्वासाने कायद्याचे पालन सर्वांसाठी समान असल्याचे सांगत पोलिसांना सुनावले. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत असून अनेक जण म्हणत आहेत, “जर प्रत्येक नागरिक एवढा जागरूक असेल तर वाहतूक व्यवस्था स्वतःच सुधारेल.”.भरचौकात महिलेने पोलिसांना सुनावलंमंगळवारी ही घटना घडली. पटनाच्या डाक बंगला चौकातून जात असताना त्या महिलेने पोलिसांच्या गस्ती वाहनाला चुकीच्या दिशेने यू-टर्न घेताना पाहिले. तिने क्षणाचाही विलंब न लावता आपली गाडी थांबवली आणि पोलिसांच्या गाडीसमोर जाऊन उभी राहिली. व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसते, की पोलिसांचे वाहन चुकीच्या लेनवरून येत होते आणि वाहतूक नियमांचे उघड उल्लंघन करत होते..VIDEO : IAS अधिकाऱ्याच्या बायकोनं खरेदी केल्या दोन कडकनाथ कोंबड्या, त्यांची नावंही ठेवली; युजर्स म्हणाले, 'कडकनाथचं मांस खूपच...'.महिलेने संताप व्यक्त करत म्हटले, “कायदा सर्वांसाठी सारखाच आहे. मग, तुम्हीच का नियम मोडत आहात? ‘पोलीस प्रशासन’ लिहिल्याने तुम्हाला नियम मोडण्याचा अधिकार मिळत नाही.”.अर्धा तास चालला वाद; नंतर पोलिस ठाण्यात तोडगाया घटनेदरम्यान चौकात मोठी गर्दी जमली. अनेक जणांनी मोबाईलवर चित्रीकरण सुरू केले. महिला पोलिस अधिकारी स्वतःचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करत होती, परंतु ती महिला मागे हटण्यास तयार नव्हती. जवळपास ३० मिनिटे हा वाद सुरू राहिला आणि वाहतुकीवरही त्याचा परिणाम झाला. शेवटी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी दोन्ही पक्षांना कोतवाली पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले, जिथे शांततेत प्रकरणाचा निपटारा करण्यात आला..'पोलिस स्वतःच कायदा पाळत नाहीत'@gharkekalesh या अकाउंटवरून हा व्हिडिओ पोस्ट होताच तो व्हायरल झाला आणि लाखो लोकांनी पाहिला. अनेकांनी महिलेला समर्थन देत प्रतिक्रिया दिल्या. एक वापरकर्त्याने लिहिले, “पोलिस असो वा सामान्य नागरिक चुकीचा यू-टर्न म्हणजे चूकच.” दुसऱ्याने लिहिले, “पोलिस स्वतः कायदा पाळत नाहीत, हा बिहार आहे.” तर, आणखी एकाने म्हटले, “मोठा दंड व्हायला हवा आणि संबंधित अधिकारी व चालक यांच्या पगारातून रक्कम कापली पाहिजे.” अशा प्रतिक्रिया दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.