VIDEO : 'कायदा सर्वांसाठी समान, मग तुम्ही का मोडता? चुकीचा यू-टर्न घेतल्यावर महिलेने भरचौकात पोलिसांनाच सुनावलं; प्रकरण गेलं थेट ठाण्यात...

Woman Stops Police Vehicle After Illegal U-Turn in Patna : पटनामध्ये महिलेने चुकीचा यू-टर्न घेतलेल्या पोलिसांना रस्त्यात अडवून वाहतूक नियमांवरून सुनावले. हा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून नागरिकांनी तिच्या धाडसाचे आणि जागरूकतेचे कौतुक केले.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Patna Viral Video : पटना येथील डाक बंगला चौकात एक वेगळाच प्रसंग घडला. रस्त्याच्या मध्यभागी एका महिलेने पोलिसांचे वाहन अडवून त्यांना वाहतूक नियमांचे महत्त्व समजावून सांगितले. सहसा वाहतूक वादांत पोलिसच कठोर भूमिका घेतात, परंतु या वेळेस परिस्थिती पूर्णपणे उलट झाली.

Bihar
police case
traffic Police
Traffic rules
police department
patna
viral video

