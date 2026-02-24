पवन हंस हेलिकॉप्टर ७ जणांसह समुद्रात कोसळलं, हेलिपॅड फक्त ३०० मीटरवर होतं; काय घडलं?

Pawan Hans Helicopter Crash Near Mayabunder : रांचीत एअर अॅम्ब्युलन्सची दुर्घटना ताजी असताना आता आणखी एक हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त झाल्याची घटना समोर आलीय. अंदमान आणि निकोबार बेटांवर मंगळवारी सकाळी तांत्रिक कारणामुळे हेलिकॉप्टरचं इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आलं. हेलिकॉप्टर मायाबंदरजवळ समुद्रात उतरवलं. या हेलिकॉप्टरमधून प्रवाशी आणि क्रू मेंबर्ससह एकूण ७ जण प्रवास करत होते. ते सर्वजण सुखरुप असल्याची माहिती समजते..पवन हंस कंपनीचं हेलिकॉप्टर असून घटनेची माहिती कंपनीने दिली आहे. सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास पोर्ट ब्लेअरहून मायाबंदरला जाण्यासाठी हेलिकॉप्टरनं उड्डाण केलं होतं. मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे हेलिकॉप्टरची दुर्घटना घडली. तांत्रिक अडचणी आणि हवामान यामुळे हेलिकॉप्टर मायाबंदरच्या हेलिपॅडपासून ३०० मीटर आधी समुद्रात त्याचं लँडिंग करण्यात आलं..उड्डाणानंतर हवेतच विमानाचं इंजिन फेल, १५० प्रवाशांचा जीव टांगणीला; दिल्ली विमानतळावर इमर्जन्सी लँडिंग.हेलिकॉप्टरमधून ५ प्रवासी आणि दोन क्रू मेंबर प्रवास करत होते. ते सर्वजण सुखरुप आहेत. हेलिकॉप्टरचे समुद्रात क्रॅश लॅँडिंग झाल्यानंतर बचावकार्य तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. हेलिकॉप्टरमधील सर्वांना सुखरुपपणे बाहेर काढण्यात आलं. त्यानंतर सर्वांना प्राथमिक उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं आहे. यात कुणीही गंभीर जखमी झालेलं नाहीय..समुद्रात हेलिकॉप्टर कोसळल्याची माहिती मिळताच स्थानिक मच्छिमार आणि पोलिसांच्या पथकाने बचावकार्य सुरू केलं. दुर्गम परिसर असूनही बचावपथकाने तातडीने हालचाली करत सर्वांना घटनास्थळावरून सुखरुप बाहेर काढलं. हेलिकॉप्टरने पोर्ट ब्लेअरहून उड्डाण केलं पण मायाबंदरजवळ शॉर्ट लँडिंग करण्याची वेळ आली. तज्ज्ञांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले असून अधिक तपास केला जात आहे.तुम्हाला कोणत्या बातम्या वाचायला आवडतात? एक मिनिटाचा हा सर्वे भरून आम्हाला नक्कीच सांगा.इथे भरा: https://3ofmdvm6sbw.typeform.com/to/v7pynEzq.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.