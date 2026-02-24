देश

पवन हंस हेलिकॉप्टर ७ जणांसह समुद्रात कोसळलं, हेलिपॅड फक्त ३०० मीटरवर होतं; काय घडलं?

Pawan Hans Helicopter Crash : अंदमान आणि निकोबार बेटांवर मंगळवारी सकाळी तांत्रिक कारणामुळे हेलिकॉप्टरचं इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आलं. हेलिकॉप्टरचं हेलिपॅडपासून ३०० मीटर अंतरावर मायाबंदरजवळ समुद्रात शॉर्ट लँडिंग करण्यात आलं.
Helicopter With Seven Onboard Goes Down Near Helipad In Andaman

Helicopter With Seven Onboard Goes Down Near Helipad In Andaman

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Pawan Hans Helicopter Crash Near Mayabunder : रांचीत एअर अॅम्ब्युलन्सची दुर्घटना ताजी असताना आता आणखी एक हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त झाल्याची घटना समोर आलीय. अंदमान आणि निकोबार बेटांवर मंगळवारी सकाळी तांत्रिक कारणामुळे हेलिकॉप्टरचं इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आलं. हेलिकॉप्टर मायाबंदरजवळ समुद्रात उतरवलं. या हेलिकॉप्टरमधून प्रवाशी आणि क्रू मेंबर्ससह एकूण ७ जण प्रवास करत होते. ते सर्वजण सुखरुप असल्याची माहिती समजते.

Loading content, please wait...
andaman and nicobar
Andaman
Helicopter Accident
Plane Crash

Related Stories

No stories found.